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Над русскими знаменитостями нависла угроза санкций. Кроме Ахеджаковой

15 января 2022, 21:00  •  166 • Политика
Депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский предложил "наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина" и ввести против русских звёзд санкции. Судя по всему, известной своими оппозиционными взглядами актрисе Лие Ахеджаковой можно не беспокоиться - её санкции минуют.
"Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году", - предположил депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью, которое он дал изданию El Confidencial.
Евродепутат рассказал о нежелании России решать проблемы, сотрудничая с международными организациями. Якобы Кремль хочет взаимодействовать лишь с некоторыми странами, информируют "Дни.ру".
На этот раз рестрикции предложено применить к русским знаменитостям. Но не к абы каким, а, по версии поляка, именно к тем, кто поддерживает президента России Владимира Путина.
Даже навскидку список получается внушительным. Под санкциями, по версии евродепутата, должны оказаться не только бизнесмены, но также спортсмены, художники, учёные, "которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий".
Следуя логике Ващиковского, известная своими оппозиционными, либеральными взглядами актриса Лия Ахеджакова в этот чёрный список вряд ли попадёт. А вот наши учёные, которые занимаются военными разработками, - могут.
По словам Ващиковского "российское общество должно осознавать цену, которую приходится платить" за политику Путина.

Под санкции - Путина и Шойгу

Ранее американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил свой проект санкций, которые он предлагает применить к России в том случае, если та нападёт на Украину. В первую очередь парламентарий предлагает ввести ограничения против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. Если законопроект будет принят, то всем троим аннулируют визы и заморозят активы в США. Аналогичное наказание ждёт "русских олигархов", однако никаких фамилий сенатор называть не стал.
Как именно сенатор хочет запретить Путину въезд в США - остаётся вопросом. Напомним, Россия является постоянным членом Совбеза ООН, а штаб-квартира международной организации расположена в Нью-Йорке.

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