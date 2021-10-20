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Над "Газпромом" нависла американская угроза: "Мы работаем"
20 октября 2021, 07:35 • 34 • Политика
Первый замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщил о намерении "привлечь "Газпром" к ответственности за его действия", которые нарушают американские санкции.
Новая угроза нависла над "Газпромом". Если в Европе политики пока только делают громкие русофобские заявления на фоне сложившегося газового кризиса, в Вашингтоне, очевидно, уже работают над очередным витком противодействия России.
На эту мысль наталкивает заявление, которое сделал на слушаниях в Конгрессе Соединённых Штатов первый замминистра финансов США Уолли Адейемо на фоне возмущения американских сенаторов отказом от санкций против "Северного потока - 2".
Высокопоставленный чиновник сообщил Конгрессу о том, что ведётся работа по привлечению "Газпрома" к ответственности.
"Мы работаем с вами в этом комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", - обратился к слушателям Адейемо. Правда, о каких именно нарушениях идёт речь и какие санкции готовятся, не уточняется.
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