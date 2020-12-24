Над пропастью во… лжи… • 28 • Украина

Каждый год, 27 декабря, на Украине, свой день отмечают военнослужащие подразделений контрразведки СБУ. Это одна из самых фонтанирующих фантастическими фэйками служб СБУ. В их компетенции - разоблачение, предотвращение и прекращение разведывательно-подрывной, диверсионной и террористической деятельности спецслужб иностранных государств против Украины.



Ну, вы же помните все их полоумные заявления - кто во всем виноват… Ясное дело везде и всюду у этих служб, от очень большого количества употребляемых наркотических веществ, мерещится только «рука Кремля»… Вот уж это они любят «разоблачать»… Накурятся, примут немного порошка, и давай придумывать для отчетов очередную чушь…



Откуда кокаин и психотропные, становится сразу понятно… 9 кг уже растворились среди сотрудников СБУ…



А так как эти горе-контрразведчики совершенно не справляются со своей работой, они только терроризируют своих военнослужащих на фоне предъявления им выдуманных доказательств для обвинения в измене родине.



О профессионализме этих служб говорить не приходится, ведь благодаря майдану и государственному перевороту 2014 года, из службы уволились те, кто был грамотен и образован, кто понимал и разбирался в работе этих спецслужб СБУ. Оставшихся профессионалов со временем выдавили из контрразведки. Причем это были серьезные профессионалы, вся вина которых заключалась в том, что они активно работали против спецслужб США и Великобритании. В условиях постмайданной Украины и соответственно – новой СБ Украины, таким людям естественно не было места в оперативных подразделениях.



Были и есть конечно и те, кто как и Василий Прозоров, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, собирает сведения о преступной деятельности контрразведки СБУ. И как бы не старались укровласти это изменить, у них ничего не выходит. Преступники обязательно будут раскрыты, все, до единого… и укропам из СБУ нужно это помнить… отвечать придется обязательно…



На смену профессионалам в 2014 году пришли откровенные глупцы и идиоты… Которые даже на минуточку не понимают, что они просто расходный материал… что они ходят над пропастью, разливая во все стороны ложь, которая им когда-нибудь станет в горле как кость…



Как рассказывал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров - контрразведка СБУ занимается организацией диверсий и терактов на территории ДНР и ЛНР, пытается и на территории России. Убийство Моторолы и Гиви - полевых командиров ДНР - это результат спецопераций, проведенных СБУ. А все их заявления о разоблачениях – в больших случаях обыкновенный фэйк…



На днях контрразведка СБУ давала годовой отчет о своей деятельности… Самое, что было смешное: «За год военная контрразведка СБУ разоблачила 73 попытки иностранцев получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере».



Вот тут точно насмешили всех и вся… В стране, где в скором будущем уничтожается «Укроборонпром», в стране, где танковый завод за пять лет выпустил один танк, в стране, где обманом «ремонтируют» военные самолеты и потом не знают где искать деьги, т.к. опозорились на весь свет, в стране, где что новый, что старый президет шляются по миру и клянчат военную помощь?



Какая оборонная сфера? Какие в ней секреты, когда на Украине нет никакой «оборонной сфера»?



И вот так у них в каждом отчете… Фэйковая служба в составе кровавого СБУ…



Зато какую эмблему себе придумали…



Вероятно в «надеждах» победить Россию… Смешные… ну теперь заживут и шпиёны ловится будут с этой картинкой в сто раз лучше. СБУ, эта такие же сферические британские учоныя в вакууме…



Все эти манипуляции с эмблемами и их содержимым - провокация от собственного бессилия. На большее они не способны, так хоть так пытаются поднять чувство собственной важности. По всему видать символику рисовали те же маркетолухи, что рисовали фантики для петиных конфет. Вальцман даже тут бабла поднял.

Каждый год, 27 декабря, на Украине, свой день отмечают военнослужащие подразделений контрразведки СБУ. Это одна из самых фонтанирующих фантастическими фэйками служб СБУ. В их компетенции - разоблачение, предотвращение и прекращение разведывательно-подрывной, диверсионной и террористической деятельности спецслужб иностранных государств против Украины.Ну, вы же помните все их полоумные заявления - кто во всем виноват… Ясное дело везде и всюду у этих служб, от очень большого количества употребляемых наркотических веществ, мерещится только «рука Кремля»… Вот уж это они любят «разоблачать»… Накурятся, примут немного порошка, и давай придумывать для отчетов очередную чушь…Откуда кокаин и психотропные, становится сразу понятно… 9 кг уже растворились среди сотрудников СБУ…А так как эти горе-контрразведчики совершенно не справляются со своей работой, они только терроризируют своих военнослужащих на фоне предъявления им выдуманных доказательств для обвинения в измене родине.О профессионализме этих служб говорить не приходится, ведь благодаря майдану и государственному перевороту 2014 года, из службы уволились те, кто был грамотен и образован, кто понимал и разбирался в работе этих спецслужб СБУ. Оставшихся профессионалов со временем выдавили из контрразведки. Причем это были серьезные профессионалы, вся вина которых заключалась в том, что они активно работали против спецслужб США и Великобритании. В условиях постмайданной Украины и соответственно – новой СБ Украины, таким людям естественно не было места в оперативных подразделениях.Были и есть конечно и те, кто как и Василий Прозоров, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, собирает сведения о преступной деятельности контрразведки СБУ. И как бы не старались укровласти это изменить, у них ничего не выходит. Преступники обязательно будут раскрыты, все, до единого… и укропам из СБУ нужно это помнить… отвечать придется обязательно…На смену профессионалам в 2014 году пришли откровенные глупцы и идиоты… Которые даже на минуточку не понимают, что они просто расходный материал… что они ходят над пропастью, разливая во все стороны ложь, которая им когда-нибудь станет в горле как кость…Как рассказывал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров - контрразведка СБУ занимается организацией диверсий и терактов на территории ДНР и ЛНР, пытается и на территории России. Убийство Моторолы и Гиви - полевых командиров ДНР - это результат спецопераций, проведенных СБУ. А все их заявления о разоблачениях – в больших случаях обыкновенный фэйк…На днях контрразведка СБУ давала годовой отчет о своей деятельности… Самое, что было смешное: «За год военная контрразведка СБУ разоблачила 73 попытки иностранцев получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере».Вот тут точно насмешили всех и вся… В стране, где в скором будущем уничтожается «Укроборонпром», в стране, где танковый завод за пять лет выпустил один танк, в стране, где обманом «ремонтируют» военные самолеты и потом не знают где искать деьги, т.к. опозорились на весь свет, в стране, где что новый, что старый президет шляются по миру и клянчат военную помощь?Какая оборонная сфера? Какие в ней секреты, когда на Украине нет никакой «оборонной сфера»?И вот так у них в каждом отчете… Фэйковая служба в составе кровавого СБУ…Зато какую эмблему себе придумали…Вероятно в «надеждах» победить Россию… Смешные… ну теперь заживут и шпиёны ловится будут с этой картинкой в сто раз лучше. СБУ, эта такие же сферические британские учоныя в вакууме…Все эти манипуляции с эмблемами и их содержимым - провокация от собственного бессилия. На большее они не способны, так хоть так пытаются поднять чувство собственной важности. По всему видать символику рисовали те же маркетолухи, что рисовали фантики для петиных конфет. Вальцман даже тут бабла поднял. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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