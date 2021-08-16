Над президентским дворцом в столице Афганистана подняли новый флаг

После захвата Кабула и президентского дворца новая власть Афганистана подняла свой флаг. Пока что талибы (представители запрещённого в России террористического движения) говорят о том, что хотят всё решить миром.

Свой флаг представители "Талибана"* (запрещённая в России организация) подняли, после того как заняли президентский дворец в Кабуле. По их словам, в скором времени будет создан Исламский Эмират Афганистан, руководить которым будут не только представители новой власти, но и афганцы. Напомним, такое название было с 1996 по 2001 год.

Вечером 15 августа боевики выступили на телевидении, призвав местных жителей не выходить из домов, и сказали, что им ничего не грозит.

Кроме того, новая власть гарантировала, что представители иностранных посольств будут в безопасности. Правда, руководство США не признало подобные слова и решило эвакуировать дипломатов. На время дипломатическая миссия Америки остановлена. Их примеру последовали и несколько европейских стран.

Москва пока что не собирается забирать своих сотрудников из посольства, которое также расположено в Кабуле.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.