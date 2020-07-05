Над парламентом Молдовы снова собираются тучи

В своём стремлении свергнуть правительство проевропейцы идут на обман

Премьер-министр Молдавии Ион Кику уже объявил о том, что в понедельник он придёт в парламент и в третий раз представит четыре законопроекта, предусматривающие выплату социальной помощи пенсионерам и семьям погибших врачей и полицейских от коронавируса, а также увеличение зарплаты медработникам.

Две предыдущие попытки принять законопроекты провалились – оппозиция объявила бойкот работе парламента.

«Мы очень рассчитываем на сознательность всех депутатов парламента. В стране живут люди, а не электорат, об этом необходимо не забывать»,

– напомнил глава правительства.

Однако депутаты, на сознательность которых рассчитывает премьер, уже заявили, что бойкот будет продолжаться.

А депутаты партии «Платформа DA» тем временем объявили о новом раунде переговоров с представителями всех фракций об отставке правительства Иона Кику.

«В переговорах приняли участие представители партии PAS, Демократической партии (ДПМ) и партии Pro Moldova. На встрече обсуждалась необходимость отправки в отставку действующего правительства и замена его антикризисным европейским правительством, способным справиться со всеми проблемами, накопившимися в стране за последние полгода»,

– говорится в сообщении пресс-службы партии «Платформа DA».

Депутаты фракции DA ещё раз напомнили, что готовы сами сформировать правительство и полностью взять на себя ответственность за всё происходящее в Молдове.

Но уже через несколько часов после опубликования сообщения о состоявшихся переговорах, лидер ДПМ Павел Филипп обвинил Платформу DA во лжи, заявив, что представители фракции ДПМ не только не принимали участия в переговорах по отставке правительства Иона Кику, но их туда даже никто не приглашал.

«Посредством этой вопиющей лжи представители Платформы DA пытаются замаскировать дискуссии, проводимые с Канду и Шором»,

– заявил Филип на пресс-конференции в пятницу вечером.

Он напомнил представителям всех парламентских фракций, что все они не так давно пообещали не иметь никаких дел с перебежчиками и не голосовать вместе с ними. Что касается депутатов ДПМ, то они об этом помнят и с партиями Pro Moldova и «Шор» никаких дел иметь не будут.

Пока же молдавские политики взяли перерыв до понедельника.

В настоящее время у ПСРМ и ДПМ всего 49 голосов из 51 необходимого. Если к голосованию присоединится независимый депутат Александр Олейник, который ранее поддерживал парламентскую коалицию большинства, то голосов уже будет 50. И, может быть, социалисты пожалеют о том, что так быстро согласились с уходом Штефана Гацкана, проголосовав за сложение его мандата. Если бы не перебежки Гацкана из одной фракции в другую, а затем и сложение мандата, работа парламента Молдовы не оказалась бы в тупике.