Над нейтральными водами Тихого океана: российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа сопроводил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана. Как рассказали в Минобороны РФ, российские средства контроля засекли приближающуюся к границе воздушную цель и подняли в воздух перехватчик. После разворота иностранного воздушного судна от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Его полёт выполнялся в строгом соответствии с международными нормами, отметили в Минобороны.

Российский истребитель МиГ-31 поднимался для сопровождения приближающегося к государственной границе стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Тихого океана, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«10 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.

В воздух был поднят сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», — говорится в сообщении.

Иностранный самолёт развернулся от российской границы, после чего МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и нарушения российской границы допущено не было.

Ранее, 7 апреля, МиГ-31 сопроводил другой самолёт НАТО над акваторией Баренцева моря. Истребитель также поднимался в воздух для определения цели и недопущения нарушения границы РФ.

Экипаж российского перехватчика идентифицировал воздушную цель как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии.

В марте российский истребитель Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем. В феврале группа Су-27 также сопроводила французские самолёты на Чёрным морем. В Минобороны уточнили, что в состав этой группы входили заправщик КС-135 и два самолёта тактической авиации Dassault Mirage 2000.

Кроме того, в конце января МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения норвежского самолёта-разведчика Falcon 20 над акваторией Баренцева моря.

В конце 2020 года в Минобороны России рассказали о росте разведывательной активности у российских границ. Так, радиотехническими войсками в 2020 году выявлено более 1 тыс. полётов иностранных самолётов-разведчиков у российских границ.

По данным министерства, «это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году». Наряду с этим в ведомстве добавили, что в общей сложности за 2020 год радиотехнические войска засекли и сопроводили более 2 млн воздушных объектов.

В ноябре заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин привёл данные, согласно которым дежурные силы противовоздушной обороны в 2020 году обнаружили и провели более 1,5 млн судов.

Согласно приведённой Юдиным информации, среди них насчитывается около 3600 самолётов боевой авиации иностранных государств и свыше 1300 разведывательных самолётов.

Кроме того, он отметил, что российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны более 170 раз поднимались на сопровождение иностранных самолётов у границ России. Как подчеркнул Юдин, за 2020 год не было допущено нарушений государственной границы России в воздушном пространстве.

Имитация ракетных ударов

При этом осенью 2020 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на частоту, с которой самолёты НАТО стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по территории России. Министр отметил, что раньше полёты у границ преимущественно проводили с разведывательными целями.

Как сказал Шойгу в сентябре 2020 года, «сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов».

Незадолго до этого глава Минобороны также привёл данные, согласно которым интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась в 2020 году более чем на 30% по сравнению с предшествующим годом.

Он привёл примеры, согласно которым в августе 2020 года российская сторона зафиксировала 120 разведывательных полётов у своих границ, тогда как в аналогичном месяце 2019 года подобных полётов насчитывалось 87.