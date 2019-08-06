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Над нейтральными водами Тихого океана: российские Ту-142 совершили полёт вдоль побережья США и Канады
06 августа 2019, 23:39 • 90 • В России
Два противолодочных самолёта Ту-142 в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Боевые машины находились в воздухе в течение 13 часов и прошли вдоль побережья Канады и США. В Минобороны подчеркнули, что все манёвры осуществлялись в соответствии с международными нормами. Эксперты отмечают, что Ту-142 — уникальные машины, которые обладают широкими возможностями по патрулированию и контролю обстановки в различных регионах Мирового океана.
РИА Новости © Алексей Даничев
Два дальних противолодочных самолёта Ту-142 ВМФ РФ осуществили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Их маршрут пролегал вдоль западного побережья Аляски и Канады.
Также отмечается, что боевые машины сопровождали два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. Лётчики-истребители встретили противолодочные самолёты и связались с экипажами через радиосвязь. Кроме того, Ту-142 осуществили дозаправку в воздухе.
«В ходе выполнения 13-часового беспосадочного полёта заправщики Ил-78 дальней авиации ВКС России осуществили воздушную дозаправку противолодочных самолётов», — добавляется в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что полёты проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
«Таких самолётов ни у кого нет»
Как отмечают эксперты, противолодочные Ту-142 выгодно отличаются от зарубежных машин. Особенности конструкции позволяют им долгое время находиться в воздухе и преодолевать значительные расстояния.
Он отметил, что самолёты Ту-142, стоящие на вооружении Минобороны России, были построены ещё в советские времена, однако прошли глубокую модернизацию. В частности, на них теперь установлены современные навигационные системы, опирающиеся на возможности космической системы ГЛОНАСС, а также оборудование для спутниковой связи.
«Если говорить о регионе, который является зоной ответственности Тихоокеанского флота, прежде всего нас интересует деятельность американского флота. Тихоокеанское командование США, к зоне ответственности которого относятся Тихий и Индийский океаны, — это самое крупное зарубежное командование Соединённых Штатов. Учитывая, что в этом регионе постоянно действуют как минимум одно авианосное ударное соединение США и обычно одно-два амфибийно-десантных соединения, мы обязаны контролировать обстановку на морских просторах, в том числе для обеспечения безопасности нашей страны», — пояснил Мураховский.
Преимущества Ту-142 в беседе с RT подчеркнул и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, задача Ту-142 — поиск подводных лодок противника, обозначение их мест в океане и наведение на них кораблей и самолётов. При необходимости экипаж Ту-142 может воздействовать на противника системами радиоэлектронной борьбы.
При этом он подчеркнул, что противолодочные Ту-142 всегда летают в сопровождении истребителей-перехватчиков. Помимо этого, в зонах полётов этих машин зачастую дежурят дозаправщики Ил-78.
«Дозаправка — это сложная операция, но наши лётчики обладают этим мастерством», — добавил эксперт.
Ранее в ноябре 2018 года Ту-142 провели полёт над нейтральными водами Норвежского моря. Во время выполнения боевой задачи российский самолёт прошёл вблизи кораблей НАТО, осуществлявших в то время манёвры. В частности, о его приближении рассказали журналисты, находившиеся на борту американского военного корабля Mount Whitney.
В Минобороны факт пролёта Ту-142 подтвердили, подчеркнув, что он был плановый и проходил в соответствии со всеми международными правилами.
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