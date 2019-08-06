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Над нейтральными водами Тихого океана: российские Ту-142 совершили полёт вдоль побережья США и Канады

06 августа 2019, 23:39  •  90 • В России
Два противолодочных самолёта Ту-142 в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Боевые машины находились в воздухе в течение 13 часов и прошли вдоль побережья Канады и США. В Минобороны подчеркнули, что все манёвры осуществлялись в соответствии с международными нормами. Эксперты отмечают, что Ту-142 — уникальные машины, которые обладают широкими возможностями по патрулированию и контролю обстановки в различных регионах Мирового океана.
 
РИА Новости © Алексей Даничев
 

Два дальних противолодочных самолёта Ту-142 ВМФ РФ осуществили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Их маршрут пролегал вдоль западного побережья Аляски и Канады.

«Два дальних противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы Восточного военного округа (ВВО).

Также отмечается, что боевые машины сопровождали два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. Лётчики-истребители встретили противолодочные самолёты и связались с экипажами через радиосвязь. Кроме того, Ту-142 осуществили дозаправку в воздухе.

«В ходе выполнения 13-часового беспосадочного полёта заправщики Ил-78 дальней авиации ВКС России осуществили воздушную дозаправку противолодочных самолётов», — добавляется в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что полёты проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Таких самолётов ни у кого нет»

Как отмечают эксперты, противолодочные Ту-142 выгодно отличаются от зарубежных машин. Особенности конструкции позволяют им долгое время находиться в воздухе и преодолевать значительные расстояния.

«Это турбовинтовые самолёты, поэтому дальность полёта у них по запасу топлива составляет многие тысячи километров. Они предназначены для патрулирования регионов Мирового океана, для контроля над водной обстановкой... Таких машин действительно ни у кого нет. Если мы говорим о самолётах базовой патрульной авиации типа «Ореон» или «Нептун», которыми оснащены США и их союзники в этом регионе, то это немного другие самолёты, нежели наши Ту-142. По возможности патрулирования и контроля обстановки они обладают меньшими потенциальными параметрами», — рассказал RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он отметил, что самолёты Ту-142, стоящие на вооружении Минобороны России, были построены ещё в советские времена, однако прошли глубокую модернизацию. В частности, на них теперь установлены современные навигационные системы, опирающиеся на возможности космической системы ГЛОНАСС, а также оборудование для спутниковой связи.

  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Если говорить о регионе, который является зоной ответственности Тихоокеанского флота, прежде всего нас интересует деятельность американского флота. Тихоокеанское командование США, к зоне ответственности которого относятся Тихий и Индийский океаны, — это самое крупное зарубежное командование Соединённых Штатов. Учитывая, что в этом регионе постоянно действуют как минимум одно авианосное ударное соединение США и обычно одно-два амфибийно-десантных соединения, мы обязаны контролировать обстановку на морских просторах, в том числе для обеспечения безопасности нашей страны», — пояснил Мураховский.

Преимущества Ту-142 в беседе с RT подчеркнул и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, задача Ту-142 — поиск подводных лодок противника, обозначение их мест в океане и наведение на них кораблей и самолётов. При необходимости экипаж Ту-142 может воздействовать на противника системами радиоэлектронной борьбы.

«Он (Ту-142. — RT) — разведчик и может долго находиться в воздухе, выполняя свою боевую задачу, несмотря на противодействие вероятного противника. У него есть система радиоэлектронной борьбы, которой он может пресекать какие-то действия со стороны противника», — заявил Литовкин.

При этом он подчеркнул, что противолодочные Ту-142 всегда летают в сопровождении истребителей-перехватчиков. Помимо этого, в зонах полётов этих машин зачастую дежурят дозаправщики Ил-78.

«Дозаправка — это сложная операция, но наши лётчики обладают этим мастерством», — добавил эксперт.

Ранее в ноябре 2018 года Ту-142 провели полёт над нейтральными водами Норвежского моря. Во время выполнения боевой задачи российский самолёт прошёл вблизи кораблей НАТО, осуществлявших в то время манёвры. В частности, о его приближении рассказали журналисты, находившиеся на борту американского военного корабля Mount Whitney.

Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT#AFPpic.twitter.com/eIgCoRUTFG

— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.

В Минобороны факт пролёта Ту-142 подтвердили, подчеркнув, что он был плановый и проходил в соответствии со всеми международными правилами.

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