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Над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей: российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

29 мая 2020, 23:50  •  49 • В России
Истребители Су-27П и Су-30СМ Вооружённых сил РФ были подняты в воздух для сопровождения американских стратегических бомбардировщиков В-1В, которые следовали над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что самолёты ВВС США изменили направление полёта от государственной границы РФ после появления российских истребителей.
 
© Кадр: видео Минобороны
 

Российские истребители Су-27П и Су-30СМ идентифицировали и сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над Чёрным и Балтийским морями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российские радиолокационные средства контроля непрерывно сопровождали американские бомбардировщики, а для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ, входящие в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Российские военные самолёты приблизились к американским B-1B на безопасное расстояние для их идентификации, после чего самолёты стратегической авиации США изменили направление полёта, начав удаляться от государственной границы РФ.

«Полёты российских боевых самолётов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования», — указали в Минобороны.

Добавим, на сайте командования ВВС США в Европе и Африке опубликован материал, где сказано, что два американских бомбардировщика B-1B Lancer, вылетевшие с базы в Южной Дакоте, совершили полёт над Европой и Чёрным морем. На различных этапах маршрута их сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29, турецкие КС-135, польские F-16 и МиГ-29, румынские F-16 и МиГ-21 и греческие F-16.

«Полёты бомбардировщиков над Европой демонстрируют приверженность США поддержке союзников и партнёров и в то же время ясно говорят любому противнику о нашей готовности к сдерживанию», — заявил командующий ВВС в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.

В Москве неоднократно отмечали, что подобные пролёты у границ России создают напряжённость. Так, только в апреле произошло два подобных эпизода.

19 апреля российский Су-35 поднимался с авиабазы Хмеймим в Сирии для идентификации воздушной цели, которая оказалась самолётом-разведчиком P-8A Poseidon ВМС США. Он следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских объектов в Сирии.

«Лётчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолёта к ВМС США и взял его на сопровождение», — указали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что истребитель вернулся на аэродром после изменения курса самолётом США, а все полёты ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Вместе с тем 6-й флот ВМС США заявил о якобы небезопасных действиях со стороны российского Су-35.

Спустя несколько дней, 25 апреля, два российских истребителя Су-27 сопроводили самолёт F-16 бельгийских ВВС. Это произошло во время плановых полётов экипажей морской авиации Балтийского флота над нейтральными водами Балтийского моря. Российские лётчики приблизились к иностранному воздушному судну, идентифицировали его, после чего F-16 сменил курс по направлению от границы РФ. Позднее экипажи Су-27 вернулись к выполнению первоначальных задач.

При этом, как следует из инфографики Минобороны, опубликованной в газете «Красная звезда», только за прошедшую неделю у границ РФ вели разведывательную деятельность 21 иностранный самолёт и пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наряду с этим истребители ВКС России из состава дежурных по ПВО сил трижды поднимались на их перехват.

Заметим, что в феврале, когда два ракетоносца Ту-160 российских ВКС выполняли плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана, на манёвры отреагировало Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки, назвав полёт «агрессивным шагом».

«Наш противник продолжает демонстрировать свои системы вооружений дальнего радиуса действия и предпринимает всё более агрессивные шаги, включая приближение к территории США и Канады», — заявил глава командования генерал Терренс О'Шонесси.

В Минобороны РФ отметили, что пилоты дальней авиации регулярно выполняют задачи над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

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