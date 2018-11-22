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Над Кремлем летали вертолеты с десантниками

22 ноября 2018, 19:39  •  289 • В России

В четверг, 22 ноября, в соцсетях появились интригующие фотовидеоматериалы...

На снимках хорошо видно: два вертолета - судя по всему, военные - взлетают с территории Московского Кремля... Кстати, как раз с того места, где находится «секретная» вертолетная площадка. (Она расположена за Петровской башней, в районе Тайницкого сада, журналисты «Комсомолки» ее наблюдали, когда готовили репортажи с Кремлевской стены.)

А на видео... Над Боровицким холмом - вертолет, к нему снизу тросами прикреплена платформа, на которой находились несколько человек. (Проходила версия, что это - манекены, но нет, это были люди! Военные...)

Вертолеты над Кремлем.

Наши звонки в Федеральную службу охраны (ФСО) России - что все это значит? - ситуацию не прояснили. Судя по тому, что от комментариев там воздерживаются - речь идет об обычной, «штатной ситуации». И связана она, скорее всего, с проведением в Кремле и вокруг него учений силовых структур. Насколько нам известно, подобные маневры периодически устраиваются в этом районе. Просто мы не всегда о них знаем, а тем более - редко наблюдаем.

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