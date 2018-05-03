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Над Красной площадью «просвистят» «Кинжалы»

03 мая 2018, 16:09  •  27 • В России

ПАРАДНЫЙ ГИПЕРЗВУК

Сенсационным выдалось последнее перед Днем Победы селекторное совещание в Национальном центре управления обороной. Открывая его, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что 9 мая во время воздушного парада над Красной площадью пролетят модернизированные МиГ-31К, оснащённые новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

После этих слов к небу над Москвой наверняка будут прикованы взгляды всех западных разведок. Ведь «Кинжал» - это одна из перспективных систем вооружений, о которых 1 марта рассказывал Владимир Путин. Он тогда здорово напугал западных партнеров, поведав о гиперзвуковом оружии, которого у Запада и в проекте нет.

- Эта ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, – рассказал во время послания Федеральному собранию российский президент. - Это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ко всему прочему «Кинжал» уже выпускается серийно и поступает в войска. Так что бряцающему «Томагавками» Западу 9 мая будет на что посмотреть и о чем задуматься.

БОЛЬШЕ ОБОРОНЗАКАЗА

Во время селекторного совещания Сергей Шойгу раскрыл данные о Гособоронзаказе этого года — Запад они тоже не порадуют. По словам министра, заказ составит около 1,5 триллионов рублей — больше, чем было в прошлом году (1,4 триллиона).

- Почти 70% этих средств пойдёт на серийные закупки современного вооружения и военной техники, - сказал Сергей Шойгу. - В этом году мы сократили сроки проведения конкурсных процедур и подписания контрактов с единственными исполнителями. Эти меры помогут значительно снизить риски несвоевременного исполнения гособоронзаказа.

По словам главы оборонного ведомства, на 85% выделенных средств контракты уже заключены.

- Вместе с тем до 15 мая – срока заключения контрактов - остаётся не так много времени, поэтому темпы размещения гособоронзаказа необходимо ускорить, - сказал Сергей Шойгу.

ВОЕННЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИПОТЕКУ

А вот военнослужащих и военных пенсионеров министр обороны порадовал. По его словам, в ближайшие три года денежное довольствие военнослужащих будет индексироваться не менее чем на 4% в год. Такое решение было принято президентом по инициативе военного ведомства.

- Также с начала года на 4% повышены пенсии военным пенсионерам и заработная плата гражданскому персоналу, — отметил Сергей Шойгу. - На эти цели в 2018 году нам дополнительно выделено 38,6 миллиардов рублей.

Еще один приоритет — обеспечение военнослужащих жильем. По словам министра, все больше офицеров и контрактников выбирают военную ипотеку.

- С 2012 года число участников накопительно-ипотечной системы в Вооружённых силах возросло в 2,5 раза и сейчас превышает 216 тысяч человек, - сказал Сергей Шойгу. - В прошлом году из 23-х тысяч военнослужащих, получивших жильё, 13 тысяч воспользовались ипотекой. Как видим, в целом система работает хорошо.

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