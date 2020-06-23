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Над Киевом взмыл флаг гомосексуалистов: Разгневанному Азарову напомнили первопричину

23 июня 2020, 16:00  •  54 • Политика
Над Киевом поднят флаг гомосексуалистов. Экс-премьер Украины Николай Азаров не стал скрывать эмоций и резко высказался об осквернении главного монумента украинской столицы. При этом подписчики поддержали гневную реакцию Азарова, напомнив ему о первопричине.
Азаров назвал этот поступок издевательством над памятью и честью своих дедов и прадедов.
"Зачем главный монумент Киева одели в цвета ЛГБТ накануне 22 июня? Почему никто не понёс за такое ответственность? Неужели украинцы совсем забыли смысл, который вложен в памятник "Родина-мать"?!" - написал он на своей странице в Twitter.
В то же время подписчики напомнили Азарову первопричину сложившейся ситуации: во время государственного переворота на Украине Киев был оккупирован силами, которые по сей день продвигают свои "ценности".
"Город взят! А кем - мы давно знали", - отметила @protivfachizma.
"Это они так показывают, кто пришёл к власти, для тех, кто сомневался", - добавил @Ber_Lavrentiy.
"Враг опять топчет землю нашей Родины... Уроды. Ничего, придёт время...", - пишет @AleksUAtweet.
"Глум предательских выродков над святынями", - отметил @Aig_men.
Накануне в Facebook появилось видео, где на мече Родины-матери в Киеве реет флаг ЛГБТ-сообщества.
"Родина-мать за равные права для всех", - уверены вандалы.
Портал "Русская весна" пишет, что "однополым извращенцам" даже залезать на сам памятник не пришлось. Для своего злодеяния они использовали квадрокоптер. Чудовищная акция не была спонтанной. Она стала частью "КиевПрайда" - комплекса мероприятий, организованных даже не неонацистами, а радикальными активистами, пропагандирующими нетрадиционную сексуальную ориентацию, пишут "Утро.ру".

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