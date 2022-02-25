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Над Киевом сбита ракета: горят жилые дома
25 февраля 2022, 08:30 • 802 • Украина
По объектам военной инфраструктуры на территории Киева был нанесен ряд авиаударов, после этого начались ракетные удары, в том числе по правительственному кварталу.
Сообщают о десятках выпущенных ракет.
После сильного взрыва над жилым массивом Дарница ВСУ отчитались о том, что сбили российский самолет. Позже Антон Геращенко заявил, что над Киевом сбили не самолет, а «Калибр», признавая, что сбила Украина.
В этом и заключается причина падения на жилой дом. В противном случае ракета нашла бы военную цель. Что не помешает украинцам заявить, что Россия бомбит жилые дома. На этих кадрах можно увидеть выбитые окна и пожар.
Примечательно, что сообщений о работе ПВО в Киеве после сбитой ракеты не поступает.
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