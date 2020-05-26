Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Главная / Политика

Над Грефом поставили Шойгу: Проект "вакцина от COVID-19" в безопасности?

26 мая 2020, 20:55  •  46 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о работе военных в дни пандемии коронавируса. В том числе в отчёт министра для президента попала информация о создании вакцины от коронавируса. Как известно, этим проектом занимается компания, финансируемая Сбербанком, что вызвало множество вопросов.
О чём Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину? Например рассказал, что производственные мощности российской оборонки сегодня задействованы на 72%. А также добавил, что все помогавшие в Европе российские военные врачи здоровы.
В армии России с марта заболели 5,5 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи уже вылечились. Пик заболеваемости COVID-19 в войсках преодолён во второй половине апреля, к началу июня обстановка "войдёт в состояние плановой". Коронавирус не сказался на боеготовности Российской армии, в том числе ядерной триады, и учения "Кавказ-2020", форум "Армия" и Армейские игры состоятся.
О вакцине... Военные специалисты завершат клинические исследования вакцины от коронавируса до конца июля. Интересно, что в данном случае Шойгу говорил и о центре Гамалеи. А этот центр сотрудничает и с Германом Грефом - финансируемая Сбербанком компания также разрабатывает вакцину.
"48-й Центральный научно-исследовательский институт РХБ защиты войск Министерства обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения осуществляет разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ - 1 июня. Завершить клинические исследования планируется до конца июля", - сказал Шойгу.
По всей видимости, работы по созданию вакцины идут под контролем Сергея Шойгу. Ранее высказывались опасения, что Герман Греф попытается ввезти в Россию уже готовую вакцину зарубежного производства. Но эти версии не были подтверждены. Впрочем, это и невозможно. Вакцины пока не существует.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
26 мая 2020, 07:55
"Нужно всего 30-40 млн": На Украине придумали, как "выбить" Россию из проектов США по космосу
26 мая 2020, 03:55
"Пора отказаться": Михеев указал на ошибки пенсионной реформы
26 мая 2020, 14:55
"Это же Путин, это не мы": Кикабидзе пожаловался на русские танки
26 мая 2020, 16:55
Путин разозлился на совещании с министрами
26 мая 2020, 16:55
Собянин против Путина: Делягин спрогнозировал будущее мэра Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили сит...
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2020, 23:55
"Феерический бред": На чём прокололся Стрелков-Гиркин в интервью Гордону, рассказал Бородай
21 мая 2020, 09:55
Харьков и Одесса разобьют голову «Слуге народа»
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
22 мая 2020, 23:55
"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов
21 мая 2020, 13:55
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.