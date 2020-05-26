Над Грефом поставили Шойгу: Проект "вакцина от COVID-19" в безопасности?

О чём Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину? Например рассказал, что производственные мощности российской оборонки сегодня задействованы на 72%. А также добавил, что все помогавшие в Европе российские военные врачи здоровы.

В армии России с марта заболели 5,5 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи уже вылечились. Пик заболеваемости COVID-19 в войсках преодолён во второй половине апреля, к началу июня обстановка "войдёт в состояние плановой". Коронавирус не сказался на боеготовности Российской армии, в том числе ядерной триады, и учения "Кавказ-2020", форум "Армия" и Армейские игры состоятся.

О вакцине... Военные специалисты завершат клинические исследования вакцины от коронавируса до конца июля. Интересно, что в данном случае Шойгу говорил и о центре Гамалеи. А этот центр сотрудничает и с Германом Грефом - финансируемая Сбербанком компания также разрабатывает вакцину.

"48-й Центральный научно-исследовательский институт РХБ защиты войск Министерства обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения осуществляет разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ - 1 июня. Завершить клинические исследования планируется до конца июля", - сказал Шойгу.

По всей видимости, работы по созданию вакцины идут под контролем Сергея Шойгу. Ранее высказывались опасения, что Герман Греф попытается ввезти в Россию уже готовую вакцину зарубежного производства. Но эти версии не были подтверждены. Впрочем, это и невозможно. Вакцины пока не существует.