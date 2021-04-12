Над Евросоюзом нависла реальная угроза распада: в Германии инициировали Dexit

Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ www.globallookpress.com

Немцы хотят большей свободы при определении курса страны

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" высказались за выход ФРГ из Евросоюза. Инициатива была озвучена накануне на съезде в Дрездене. Ее поддержали большинство участников.

"Мы считаем выход Германии из Европейского Союза необходимостью",

– говорится в резолюции АдГ, за которую проголосовали более 400 из 600 присутствующих, передает ДПА. При этом они не настаивают на полном отделении Германии от европейцев. Напротив, призывают к созданию "новой европейской экономической группы", которая бы в полном мере учитывала и другие интересы участников.

Против Dexit (Deutschland + exit) резко выступил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен. В других немецких партиях решение правых также раскритиковали. Так, представитель Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф обвинил членов АдГ в "тупом национализме".

"Это было бы концом ЕС и внутреннего рынка – нашего самого важного экспортного рынка",

– предостерег Ламбсдорфф в "Твиттере".

Jetzt offiziell, was eh klar war: Die #noAfD will #Dexit, Deutschlands Austritt aus der #EU. Wäre Ende der EU und des Binnenmarkts, unseres wichtigsten Exportmarktes. So viel stumpfen #Nationalismus bringen nicht mal #Orban, #LePen oder #Kaczynski auf. #AfD #afdbpt21 https://t.co/yR4TEQ3Cnl — Alexander Lambsdorff (@Lambsdorff) April 10, 2021

Впрочем, по оценке сотрудника Института Европы РАН Игоря Максимычева, вряд ли сейчас у Германии есть шанс повторить опыт британцев и устроить "Дексит": для этого у АдГ слишком мало союзников среди других политических сил страны.

"Чтобы повторить путь Великобритании, нужна твердая воля и большая база сторонников. Пока этого нет",

– приводит мнение эксперта RT.

Партия "АдГ" была основана в 2013 году. На последних парламентских выборах в 2017 г. ее поддержали 12,6% немецких избирателей. С тех пор евроскептические настроения в ФРГ только растут, укрепляя политические позиции партии.

Ранее "Альтернатива для Германии" высказывалась за отмену антироссийских санкций, поскольку они вредят самой ФРГ. Там также поддерживают строительство "Северного потока-2", считая его примером прагматичного сотрудничества.