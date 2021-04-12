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Над Евросоюзом нависла реальная угроза распада: в Германии инициировали Dexit
12 апреля 2021, 11:30 • 84 • Политика
Немцы хотят большей свободы при определении курса страны
Депутаты партии "Альтернатива для Германии" высказались за выход ФРГ из Евросоюза. Инициатива была озвучена накануне на съезде в Дрездене. Ее поддержали большинство участников.
"Мы считаем выход Германии из Европейского Союза необходимостью",
– говорится в резолюции АдГ, за которую проголосовали более 400 из 600 присутствующих, передает ДПА. При этом они не настаивают на полном отделении Германии от европейцев. Напротив, призывают к созданию "новой европейской экономической группы", которая бы в полном мере учитывала и другие интересы участников.
Против Dexit (Deutschland + exit) резко выступил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен. В других немецких партиях решение правых также раскритиковали. Так, представитель Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф обвинил членов АдГ в "тупом национализме".
"Это было бы концом ЕС и внутреннего рынка – нашего самого важного экспортного рынка",
– предостерег Ламбсдорфф в "Твиттере".
Впрочем, по оценке сотрудника Института Европы РАН Игоря Максимычева, вряд ли сейчас у Германии есть шанс повторить опыт британцев и устроить "Дексит": для этого у АдГ слишком мало союзников среди других политических сил страны.
"Чтобы повторить путь Великобритании, нужна твердая воля и большая база сторонников. Пока этого нет",
– приводит мнение эксперта RT.
Партия "АдГ" была основана в 2013 году. На последних парламентских выборах в 2017 г. ее поддержали 12,6% немецких избирателей. С тех пор евроскептические настроения в ФРГ только растут, укрепляя политические позиции партии.
Ранее "Альтернатива для Германии" высказывалась за отмену антироссийских санкций, поскольку они вредят самой ФРГ. Там также поддерживают строительство "Северного потока-2", считая его примером прагматичного сотрудничества.
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