Над Евросоюзом нависла реальная угроза распада: в Германии инициировали Dexit

Jetzt offiziell, was eh klar war: Die #noAfD will #Dexit, Deutschlands Austritt aus der #EU. Wäre Ende der EU und des Binnenmarkts, unseres wichtigsten Exportmarktes. So viel stumpfen #Nationalismus bringen nicht mal #Orban, #LePen oder #Kaczynski auf. #AfD #afdbpt21 https://t.co/yR4TEQ3Cnl