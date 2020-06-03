Над Европой может пролиться небольшой дождик вертолётных денег

Возражений по этому поводу больше, чем вопросов

Денежные власти ведущих стран «золотого миллиарда» негласно включились в азартную игру: кто в условиях вирусно-экономического кризиса больше вбросит денег в экономику?

В США в конце марта был принят закон, предусматривающий выделение из бюджета 2,2 трлн. долл. для поддержания американской экономики и единовременной раздачи кэша гражданам. До конца текущего финансового года ожидаются новые бюджетные вливания, которые также могут измеряться триллионами долларов. Плюс к этому триллионы долларов, сходящие с печатного станка ФРС США и направляемые на скупку различных ценных бумаг. В мае валюта баланса ФРС США превысила 7 триллионов долларов, в то время как в начале года она была равна примерно 5 триллионам. Следовательно, с начала года в экономику США вброшено около 2 триллионов новых денег. Часть из них пошла на покупку казначейских бумаг, другая часть – на покупку корпоративных облигаций и долговых бумаг штатов.

Примерно так же действуют денежные власти стран еврозоны и Японии. Ещё в сентябре прошлого года, до начала вирусно-экономического кризиса, ЕЦБ возобновил выкуп долговых бумаг (по 20 млрд. евро в месяц), а с марта 2020 года запустил экстренную программу количественных смягчений на 750 млрд. евро. В апреле ЕЦБ объявил программу кредитов для банков на 3 триллиона евро, в том числе под отрицательную ставку – вплоть до минус 1% годовых. Банк Японии в режиме количественных смягчений работает с 2011 года, увеличивая в среднем за год свой баланс на 80 триллионов иен. В этом году скорость печатного станка Банка Японии возросла.

В целом за неполные пять месяцев года активы ведущих центробанков (ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии, Резервного банка Австралии) увеличились на 5 триллионов долларов. До конца года, согласно прогнозу аналитиков Bank of America, они могут прирасти ещё на 3 трлн. долл.

Деньги, создаваемые с помощью печатных станков центробанков, вбрасываются в обращение по трём основным каналам: 1) скупка казначейских бумаг; 2) скупка прочих долговых бумаг (Банк Японии, кроме того, скупает и акции); 3) предоставление кредитов банкам. Всё большую роль приобретает первый канал ввиду того, что в условиях вирусно-экономического кризиса стали стремительно расти дефициты государственных бюджетов из-за того, что сокращаются налоговые поступления и растут расходы на помощь экономике и населению.

В плане прямой помощи населению наиболее отличились денежные власти США, где в апреле произошла раздача единоразовых пособий населению в размере 1200 долларов в расчёте на каждого взрослого гражданина и 500 долларов в расчете на ребенка. Операция получила название «вертолётные деньги». Она преследовала цель снять избыточное социальное напряжение в связи с потерей работы и сокращением реальных доходов значительной части населения. Кроме того, денежные власти рассчитывают, что эти деньги сумеют создать дополнительный спрос на продукцию американских компаний и оживить экономику. Минфин США не скрывает, что деньги на эту операцию были изысканы за счёт увеличения государственного долга, значительная часть которого скуплена Федеральным резервом.

И вот Европа решила переплюнуть Америку, создав такой механизм, который позволил бы снабжать население деньгами не на разовой основе, а постоянно. Речь идёт о том, что принято называть «безусловным основным доходом» (БОД).

В мае Еврокомиссия (ЕК) приняла к рассмотрению проект разработки безусловного базового дохода во всём Евросоюзе. Еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит сообщил, что обсуждал идею с представителями Германии, к которой в скором времени перейдёт председательство в ЕС. «Мы должны подумать о какой-либо структуре минимального дохода в Европе… Это не совсем безусловный базовый доход, но идея в том, что никто не должен оказаться в такой ситуации, когда нет вообще никаких доходов», – сказал Шмидт.

Брюссель планирует создать фонд Next Generation EU и собрать в него 750 млрд. евро. Больше половины привлечённых средств (450 млрд. евро) будут распределены в виде грантов. Ещё 250 млрд. евро будет выделено на кредитование стран ЕС под сниженную ставку, оставшиеся 50 млрд. евро будут использованы в виде гарантий. Основную часть предполагается направить странам, наиболее пострадавшим от кризиса: по расчётам ЕК, Италии и Испании достанется в сумме 302 млрд. евро, или 40% фонда. Деньги в фонд планируется мобилизовать за счёт выпуска облигаций от лица ЕС на срок от 3 до 30 лет. На деньги из фонда рассчитывают и страны-члены ЕС «второго эшелона». Например, Латвия планирует получить в виде грантов 2,9 млрд. евро.

В ЕК сообщили, что фонд должен быть возобновляемым. В случае погашения выпущенных фондом облигаций они будут замещаться новыми выпусками. Постепенно доходная часть фонда будет формироваться преимущественно за счёт налоговых поступлений. Планируется введение новых налогов: на транснациональные корпорации, экологический налог, цифровой налог. Они должны поступать в бюджет ЕС, а оттуда перечисляться в фонд.

Предложенный Европейской комиссией проект фонда и системы БОД для всех граждан ЕС вызывает много вопросов, а ещё больше возражений. Германия, как всегда, оппонирует по данной теме, и это понятно: она и сейчас выступает в ЕС в качестве донора. Чистый вклад Германии в бюджет ЕС (взносы за вычетом полученных из бюджета денег) в текущем финансовом году составляет 15 млрд. евро. В связи с выходом из ЕС Великобритании Германии, скорее всего, придётся для компенсации потерь внести в бюджет дополнительно ещё 4,2 млрд. евро.

Напомню, что бюджет ЕС на 2020 год предусматривает доходы и расходы, равные 168,7 млрд. евро. Чтобы бюджет мог на регулярной основе подпитывать упомянутый фонд, его (бюджет) надо увеличить в несколько раз. На сегодня бюджет ЕС составляет немного более 1% общего ВВП стран-членов ЕС. Разговоры о том, что единой Европе нужен полноценный бюджет, идут много лет, но никаких практических шагов в этом направлении не сделано, и вряд ли они будут сделаны.

Не исключаю, что на разовой основе деньги в фонд соберут. Скорее всего, будут использованы возможности печатного станка ЕЦБ, который путём закупки долговых бумаг наполнит фонд деньгами. Затем собранные деньги в размере 450 млрд. евро будут розданы гражданам стран-членов ЕС.

Численность населения 27 государств, входящих в ЕС, составляет примерно 450 млн. человек. В расчёте на душу населения получается около 1 тысячи евро. Конечно, в условиях нынешнего вирусно-экономического кризиса в Европе (он по своей глубине и остроте сопоставим с кризисом 1930-х годов) это тоже неплохо. Но никакого безусловного основного дохода в предложенной схеме не просматривается. Разрекламированный проект – ещё одна вариация все тех же вертолётных денег.