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Над Чёрным и Балтийским морями: российские Су-27 перехватили у границ РФ стратегические бомбардировщики ВВС США

18 июня 2019, 03:39  •  30 • В России
Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H над Балтийским и Чёрным морями. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что, действуя в рамках международных правил, российские экипажи не допустили нарушения границ. Ранее в Кремле подчёркивали, что пролёты американских самолётов такого класса не способствуют региональной безопасности.
 
© Виталий Аньков
 

Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики США, которые приблизились к границам РФ со стороны Чёрного и Балтийского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Чёрного и Балтийского морей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Су-27 не допустили нарушения российских границ. При этом пилоты строго соблюдали международные правила использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

В России неоднократно отмечали, что пролёты американских самолётов у российских границ создают напряжённость. Так, 21 марта, комментируя пролёт стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ России над Балтийским морем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не способствует атмосфере безопасности.

«Безусловно, подобные действия Соединённых Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации», — сказал он.

В тот же день Минобороны опубликовало видео с бомбардировщиком ВВС США. Отмечалось, что на перехват B-52H дважды вылетали истребители Су-27.

Стратегический бомбардировщик B-52H — основной самолёт дальней бомбардировочной авиации США. Он способен нести ядерное оружие и для выполнения боевой задачи может пролететь порядка 7 тыс. км. Вместе с тем это один из старейших военных самолётов в мире. Предполагается, что он будет состоять на вооружении по меньшей мере до 2030 года.

В то же время Су-27 — это российский истребитель четвёртого поколения, разработанный в конце 70-х годов прошлого века. В его задачи входит обеспечение превосходства в воздухе. В предыдущий раз эти истребители осуществляли перехват самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и Gulfstream ВВС Швеции над Балтийским морем 10 июня.

«В соответствии с международными правилами»


Самолёты ВВС США и других стран НАТО неоднократно приближались к российским границам. Так, 14 июня Минобороны сообщило, что за период с 7 июня порядка 29 иностранных летательных аппаратов вели воздушную разведку у границ России. Для их перехвата в воздух десять раз поднимались истребители дежурных сил ПВО РФ. При этом российская граница ни разу не была нарушена.

А 4 июня, по данным Минобороны РФ, американский разведывательный Boeing P-8А Poseidon в небе над Средиземным морем около 12:30 мск начал приближаться к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Для его перехвата был поднят российский истребитель. После того как Су-35 ВВС РФ перехватил американский самолёт, тот изменил курс.

Однако в 15:40 Poseidon вновь начал приближаться к Тартусу, рассказали в российском оборонном ведомстве.

«В воздух был поднят с дежурным экипажем российский Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопровождал американский самолёт, пока Р-8А не изменил направление полёта и не вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства», — отметили в Минобороны России.

Пресс-служба ВМС США заявила, что российский самолёт трижды перехватывал P-8A Poseidon «в течение 175 минут». Представители Соединённых Штатов утверждали, что второе сближение было «небезопасным», так как якобы Су-35 пролетел на высокой скорости прямо перед патрульным самолётом.

«Члены экипажа P-8A сообщили о волне турбулентности после второго взаимодействия. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут», — сообщили в 6-м флоте.

Однако, как отметили в Минобороны России, американский центр деконфликтации полётов авиации не сообщал о каких-либо претензиях.

«Все полёты российских самолётов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало», — говорится в сообщении.

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