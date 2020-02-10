Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" спустя день после убийства в Донбассе

В Сети появились кадры субботней встречи президента Украины Владимира Зеленского и папы Римского Франциска. На видео видно, что понтифик в какой-то момент рассмеялся над словами главы Незалежной.

Общение проходило в Апостольской библиотеке, где собеседники обменялись подарками. Зеленский преподнёс папе Римскому архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого (грекокатолический митрополит в начале прошлого века).

Наблюдатели говорят, что разговор затронул темы Грекокатолической церкви и церковных дел на Украине, а также конфликта в Донбассе. Примечательно, что ранее Зеленский присвоил себе статус "президента мира", выразив надежду, что кровопролитие в ДНР и ЛНР закончится, и понтифик будет этому содействовать. Заявление прозвучало особо цинично, с учётом того, что днём ранее украинские военные открыли огонь по республикам Донбасса.