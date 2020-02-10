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Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" спустя день после убийства в Донбассе
10 февраля 2020, 06:24 • 166 • В мире
В Сети появился ролик, в котором папа Римский рассмеялся, общаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам наблюдателей, беседа затрагивала темы Грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне войны в Донбассе. Ранее Зеленский заявил о статусе "президента мира", выразив надежду, что понтифик поможет при освобождении пленных в Донбассе. Примечательно, что за день до этого украинские военные обстреляли территории ДНР и ЛНР.
В Сети появились кадры субботней встречи президента Украины Владимира Зеленского и папы Римского Франциска. На видео видно, что понтифик в какой-то момент рассмеялся над словами главы Незалежной.
Общение проходило в Апостольской библиотеке, где собеседники обменялись подарками. Зеленский преподнёс папе Римскому архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого (грекокатолический митрополит в начале прошлого века).
Наблюдатели говорят, что разговор затронул темы Грекокатолической церкви и церковных дел на Украине, а также конфликта в Донбассе. Примечательно, что ранее Зеленский присвоил себе статус "президента мира", выразив надежду, что кровопролитие в ДНР и ЛНР закончится, и понтифик будет этому содействовать. Заявление прозвучало особо цинично, с учётом того, что днём ранее украинские военные открыли огонь по республикам Донбасса.
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