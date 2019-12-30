Над базами США, прикрывающими кражу нефти в Сирии, замечены российские ударные вертолёты - источники

О том, что в провинции Хасака, в районе расположения трёх американских баз, прикрывающих незаконную добычу, а проще говоря - кражу сирийской нефти, замечены "Ночные охотники" - российские ударные вертолёты Ми-28Н. Фотографию опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Last Defender. Никаких комментариев к фотографии он не оставил.

Скриншот: Twitetr/@LastDef

По мнению некоторых экспертов, на которых ссылается интернет-портал Avia.pro, российские военные осматривали территорию, где, предположительно, командование хотело бы основать наблюдательный пункт или даже военную базу.

Официального подтверждения этой информации в настоящее время нет, как и неизвестно, используются ли в Сирии вертолёты Ми-28Н "Ночной охотник". До сих пор ВКС России применяли другие типы вертолётов, о наличии которых в Сирии известно давно. В частности, информацию об их прибытии в Латакию несколько лет назад американские военные получили при помощи разведывательных военных спутников.