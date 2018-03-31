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Над Академией безоблачное небо

31 марта 2018, 15:54  •  93 • Аналитика

29 и 30 марта состоялось Общее собрание Академии наук. Все, кто помнит академическую историю последних четырех лет, не могли не отметить новую атмосферу этого собрания, лишенного былого драматизма и напряжения, вызванных постоянным препирательством академии, ее реформаторов и Федерального агентство научных организаций (ФАНО).

С одной стороны, новый президент Академии Александр Сергеев с самого начала своей легислатуры заявил, что возврат к дореформенным временам невозможен, с другой - совершенно четко проявилась новая позиция власти по отношению к академии: из вчера еще падчерицы она вдруг стала любимым дитятей.

Посланцы власти с важными новостями

С приветственным словом к Академии выступили заместитель председателя правительства РФ А.В. Дворкович, министр минобрнауки РФ О.Ю. Васильева, министр здравоохранения РФ В.И. Скорцова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Г.Г. Онищенко.

Кроме приветствий в выступлениях гостей собрания прозвучали и важные для Академии сообщения. Так, Дворкович сообщил, что уже выделены средства на развитие технической инфраструктуры академии и имеется в виду эту работу продолжить, чтобы обеспечить возможность реализации академией крупных, прорывных проектов во многих областях науки. Зал зааплодировал, когда вице-премьер сообщил, что правительство в курсе тех претензий, которые выдвигают ученые к ФАНО и пообещал освободить ученых от бюрократических нагрузок: «Решения об этом будут приняты в ближайшее время». И опять же, под аплодисменты зала, он сообщил, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении финансирования собственно Академии (а не ФАНО). В том числе - научных исследований, проводимых самой Академией.

Министр Васильева рассказала о ходе работ по принятию нового закона о науке и научной деятельности, который предполагается увязать с принятием нового закона о РАН, который должен поменять статус Академии в системе государственной власти. «Мы очень приветствуем расширение полномочий Российской академии наук», - отметила министр образования и науки. А пока, как сообщила сенатор Гумерова, Госдума приняла в первом чтении предложенные президентом России поправки к действующему закону о РАН.

Бесспорные достижения

После приветствий выступил президент РАН Александр Сергеев с центральным докладом дня «О состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2017 году». Но в начале своего доклада Сергеев остановился на текущих проблемах Академии. Он подчеркнул, что новое руководство РАН отдает в своей работе приоритет восстановление конструктивного диалога с органами государственной власти.

Было проведено несколько встреч с президентом страны, в ходе которых обсуждался дальнейший путь российской науки, юридический статус РАН и законодательное обеспечение деятельности Академии. Было принято решение внести поправки в 253 ФЗ и разработать новый закон «О Российской академии наук», устанавливающий новый статус РАН, определяющий ее функции как «штаба науки» и главной научной организации страны. Особенно важным для Академии стало поручение президента страны руководить стратегией научно-технологического развития Российской Федерации на ближайшие годы. Далее Сергеев перешел к выдающимся научным достижениям российских ученых, полученным в 2017 году и относящимся как к естественным, так и к гуманитарным, к медицинским, к сельскохозяйственным дисциплинам, общим числом около 40, дав каждому из них достаточно развернутую характеристику. Академии есть чем гордиться.

Академия займется большими проектами

После Сергеева выступил с рассказом о базовых направлениях работы ФАНО его  руководитель Михаил Котюков. С докладом о  работе президиума РАН в 2017 году выступил академик Николай Долгушкин.

Упадок сил у гегемона заметила вся планета

А президент РАН представил еще один доклад «О приоритетных направлениях деятельности РАН», который он начал с напоминания о том, что  Академии наук отведена очень важная роль в реализации разработанной в 2016 году государственной Стратегии научно-технологического развития страны. По семи приоритетным направлениям этой Стратегии сформированы семь советов, и каждый из них возглавляется членами РАН. «От РАН, - говорит Сергеев, - сегодня ждут инициативы новых крупных проектов - они всегда были визитной карточкой Академии». В самое ближайшее время, по мнению президента Академии, нужно начать разрабатывать такие проекты. Следующее Общее собрание, запланированное на осень этого года, Сергеев также предлагает посвятить этой теме. Он также вновь вернулся к теме необходимости нового закона о РАН, состыкованного с законом о науке.

Весь ход собрания показал, что, поддержанная президентом России, Академия возвращает себе место ведущего научного учреждения страны и это учитывают в своей работе все органы власти. Но путь к этому потребует от Академии больших усилий, а от государства больших средств.

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