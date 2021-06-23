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Начштаба одесского отряда морской охраны, оказавшийся российским разведчиком, успешно сбежал из Украины

23 июня 2021, 14:25  •  382 • Украина
Последний раз Алексея Черткова видели на работе в Одессе три недели назад. К сегодняшнему дню Чертков мог получить генеральские погоны – соответствующее представление в Минобороны подписали в конце мая. Каперанг, заведовавший морской охраной погранслужбы, ушёл через «окно» на границе Харьковской и Белгородской областей. Военная контрразведка СБУ категорически запретила упоминать случай Черткова и даже попыталась засекретить указ о присвоении генеральского звания – но лишь подогрела страсти.
По официальной украинской версии, Чертков якобы был одержим лудоманией, и, проиграв в Интернет-казино значительную сумму, ушёл в бега. Но бывшие подчинённые Черткова над этой версией лишь посмеиваются. И указывают на куда более занятные обстоятельства. Дело в том, что по роду службы, Чертков, конечно, имел доступ к военным секретам, но не так, чтобы слишком значительным. Интрига же в том, что к таким секретам имела (и продолжает иметь) отношение его супруга – старший офицер информационно-аналитического отдела пограничной службы. Теперь супругу Черткова допрашивают с пристрастием, а она уверяет, что с мужем всё время ругалась, а потому почти не общалась – врёт, разумеется, ведь иначе – погоны долой!
До недавнего времени исчезновением Черткова занималась полиция (и были сомнения касательно причин его пропажи), а теперь его дело забрала контрразведка (развеяв тем самым всяческие сомнения в шпионской подоплёке таинственного исчезновения). Начальник главного следственного управления нацполиции Максим Цуцкеридзе указал, что Чертков должен был присутствовать на секретном совещании в штабе 1 июня, но мероприятие отменили, и он, мелькнув в штабе, сказал, что идёт домой. Больше его никто не видел (хотя супруга утверждает, что это она выгнала офицера из дома). Уличная камера зафиксировала, что свой дом Чертков покидал с небольшим кейсом, в котором он обычно носил важные документы. «У Черткова был доступ к государственной тайне, – подтвердил Цуцкеридзе. – И важно то, что после исчезновения Черткова, как выяснилось во время обыска в его квартире, с его компьютера бесследно исчезла вся информация. Чертков вёл рукописные заметки, что подтвердили его подчинённые – они также исчезли». Полицейское расследование показало, что у Черткова могли быть долги, порядка 10 тысяч долларов.
Ещё примечательный момент. Черткова бросились искать уже на следующий день после пропажи. Засекли его мобильный телефон, и стали прочёсывать районы согласно данных геолокации. А обнаружили телефон… в маршрутке, спрятанным под сиденье. Разумеется, все данные с мобильного устройства были вычищены. Говорят, что если Черткова не найдут живым или мёртвым, полетят головы высшего руководства военной контрразведки.

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