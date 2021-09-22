Начнётся ли с избрания президентом Эстонии Алара Кариса «прагматический поворот» в политике стран Балтии?

«Алар не будет принимать решение, пока во всём не разберётся. Это подход учёного»

Незадолго до российских выборов в одной из частей бывшего СССР, Эстонии, произошла смена президента. Прошла она буднично – голосованием парламента по процедуре, установленной в своё время для того, чтобы максимально снизить влияние на этот процесс русской общины. Однако фигура нового главы государства Алара Кариса явилась неожиданной для многих.

Ещё недавно перспективы энергичной К. Кальюлайд занять этот пост во второй раз подряд казались незыблемыми. А потом что-то пошло не так. Кризисные процессы, охватившие Европу сначала в связи с «пандемией», а затем и с галопирующими энерготарифами, острее отразились в её более слабом прибалтийском звене. Стало очевидным растущее недовольство в местных достаточно традиционалистских обществах навязанными им извне гендерными и ЛГБТ-фокусами. Возник запрос на политические фигуры иного толка и самостоятельные в отношении учёта подлинных национальных интересов.

А. Карис, возможно, первый в «новой волне» балтийских лидеров, которые до сих пор в основном соревновались в том, кто быстрее выполнит волю Вашингтона и Брюсселя, насолит посильнее Москве, а также русским и русскоязычным соотечественникам. К. Кальюлайд, казалось, была готова вырваться из этого порочного круга и даже встретилась во время визита в Россию с В. Путиным, но затем, видимо, в порядке компенсации бросалась в противоположную крайность и присоединялась ко всем мыслимым антироссийским инициативам. Она фактически сорвала важный для Эстонии саммит финно-угорских народов летом сего года в Тарту, куда был приглашен и лидер России. Из-за необоснованных нападок на положение финно-угров в нашей стране из неё в итоге не прибыла ни одна делегация. Кальюлайд оказалась как-то не по-эстонски эмоциональна, отметившись непоследовательностью и во многом другом. Чего стоит, например, облетевшее Интернет ее неосторожное фото якобы с сыном – геем и супругом.

Рассерженный Р. Аэг, К. Кальюлайд и М. Пярнитс

На самом деле это не семья Керсти Кальюлайд. Рядом с ней министр юстиции Райво Аэг (слева) и писатель Микк Пярнитс (справа). Фото сделано на вручении писателям премии за вклад в предотвращение насилия. Выходку Пярнитса не оценили и по распоряжению министра юстиции исключили из списка лауреатов за «умаление традиционной семьи». Однако радостный вид самой Кальюлайд, которая, вообще-то, мать нормальных четырех детей и даже бабушка, по-видимому, ей дорого стоил.

Скандальным оказался ее визит на «Крымскую платформу» в Киев. Там она вроде бы была одним из яростных критиков России и сторонником Украины. Однако затем, по-видимому, кто-то открыл Кальюлайд глаза на тот убогий фарс, который с ней разыграли хозяева на границе с Крымом (показали якобы бегущего по «российскому минному полю» ребёнка). Она сообщила об этом «ужасе» публично, но потом, похоже, поняла, что ее развели как «деревенскую дурочку». Женщина обиделась. А, может, ей стало известно, что когда на Украине хотят презрительно отозваться о русских, в том числе официальные лица высокого положения, то русских называют «мокшой», то есть финно-уграми и в каком-то смысле кем-то вроде эстонцев. Что-то в любом случае её так разозлило, что Кальюлайд посулила украинцам «световые годы» до вступления в Евросоюз. То есть этого не будет никогда.

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Эстонцы не такие горячие, как близкие им по происхождению венгры, но их приверженность традиционным устоям, поносимым на Западе, сомнений не вызывает. Только, будучи более зависимыми от евроатлантических центров, эстонцы не кричат об этом громко, а предпринимают конкретные шаги. Шараханья из стороны в сторону им также не симпатичны. Лидеры политических партий довели до Кальюлайд, что ее кандидатура на второй срок даже не рассматривается. Их выбор пал на гораздо более уравновешенного Кариса. Он слишком солиден, чтобы бежать в авангарде сиюминутных провокаций против «восточного соседа» или поддаваться на дешёвые розыгрыши.

Алар Карис родился в 1958 году в Тарту, и можно быть уверенными, что если он туда кого-то пригласит, то от своего слова не отступит. Закончил Эстонский университет естественных наук в 1981 году по специальности биология. Естественно, хорошо владеет русским языком, как и рядом западных. Много и плодотворно работал в науке по специальности. Доктор наук, профессор, был ректором своего университета. Проводил исследования в области молекулярной генетики в Гамбургском университете, Национальном институте медицинских исследований в Лондоне и Университете имени Эразма Роттердамского в Роттердаме. До последнего времени являлся директором Эстонского национального музея.

Алар Карис в Рийикогу (парламенте): выбор сделан

Его жена Сирье Карис (Ядал), историк по образованию, ранее возглавляла Эстонский исторический музей , сейчас является директором городского музея Тарту . У них дочь, два сына и пятеро внуков. О муже Сирье Карис говорит, что самая большая ценность для него – это семья. «Я думаю, что если человек ценит семью, то он ценит и народ, во главе которого он стоит. Ведь это тоже большая семья», – говорит супруга избранного президента Эстонии. И ещё характеризует мужа так: «Алар не будет принимать решение, пока во всем не разберется. Это подход ученого». Сам он также не скрывает, что «в некоторых вещах придерживается консервативного мировоззрения».

Алар и Сирье Карис

Алар Карис в кругу семьи

В русскоязычной общине Эстонии в отношении способности Кариса выстроить нормальные отношения с Москвой и местными русскими выражают сдержанный оптимизм. Он уже давал интервью журналистам на русском языке, чего избегали предшественники, обещал «подтянуть» его до уровня, достаточного для общения с В. Путиным, «когда для этого созреют условия». В отношении ускоренного перевода всей системы образования в стране на эстонский язык отозвался довольно скептически, полагая, что это должно делаться постепенно. По его словам, владение разными языками – ценность сама по себе. Отдавая ему должное как личности, представители русской общины, как, например, член правления объединения "Российские соотечественники Европы" Алексей Чаулин, все же опасаются, что в отношении нормализации отношений с Москвой ему будет трудно преодолеть противодействие националистов у власти. «Чтобы в Эстонии изменился политический курс, в мире должны произойти очень сильные перемены».

И перемены происходят. Первоначальный позитивный импульс от интеграции балтийских республик, включая Эстонию, в ЕС практически исчерпан. Новые вызовы, особенно в энергетике, оставляют эстонцев наедине со своими проблемами. Варианты «энергетического перехода», которые там сейчас рассматриваются в виде производства водорода непонятно из чего, абсолютно эфемерны. В итоге эстонцам недавно пришлось вновь запустить устаревший сланцевый комплекс ТЭС в Нарве.

Национальные интересы в этой области выводят Эстонию на неизбежность сотрудничества с Россией. То, что это не факт выбора, а географическая данность, возможно, понимает и Карис. Свою готовность к встрече с российским руководством он уже выразил.

Как полагают эстонские политологи, для подобного контакта нужен только достойный повод. Представляется, что таким мог бы быть следующий саммит финно-угорских народов, который должен состояться в 2024 г. Место его проведения пока не определено, но больше шансов у Будапешта или одного из российских регионов. Если, конечно, повод не появится раньше.

Расселение основных финно-угорских народов в Европе