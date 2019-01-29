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Начнёт ли Трамп войну против Венесуэлы?

29 января 2019, 18:39  •  72 • В мире
США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Ещё раньше Банк Англии заморозил золотые активы Каракаса на сумму 1,2 млрд долларов. Параллельно Белый дом рассматривает вариант с военной интервенцией в Венесуэлу. Кому нужна эта война, и устоит ли перед ней армия Николаса Мадуро?
Автор:
Гасанов Камран
Вашингтон сделал ещё один серьёзный шаг по свержению Николаса Мадуро. Вчера министр финансов США Стивен Мнучин объявил о санкциях против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Американцы требуют, чтобы Мадуро передал контроль над компанией самопровозглашённому президенту Хуану Гуайдо. Продажа нефти продолжится, но доходы от неё отныне будут течь в карманы тех, кто пытается завершить государственный переворот.
Россия осудила санкции Вашингтона и считает их такими же незаконными, как и признание Гуайдо временным главой государства со стороны США, ЕС и ряда латиноамериканских стран.
«Руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Учитывая, что нефть составляет 60% доходов государства и 90% экспорта Венесуэлы, санкции могут усилить общественное недовольство, тем самым приблизив конец Мадуро.
Фото: www.globallookpress.com

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