Начнёт ли Трамп войну против Венесуэлы?

США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Ещё раньше Банк Англии заморозил золотые активы Каракаса на сумму 1,2 млрд долларов. Параллельно Белый дом рассматривает вариант с военной интервенцией в Венесуэлу. Кому нужна эта война, и устоит ли перед ней армия Николаса Мадуро?

Автор:

Гасанов Камран

Вашингтон сделал ещё один серьёзный шаг по свержению Николаса Мадуро. Вчера министр финансов США Стивен Мнучин объявил о санкциях против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Американцы требуют, чтобы Мадуро передал контроль над компанией самопровозглашённому президенту Хуану Гуайдо. Продажа нефти продолжится, но доходы от неё отныне будут течь в карманы тех, кто пытается завершить государственный переворот.

Россия осудила санкции Вашингтона и считает их такими же незаконными, как и признание Гуайдо временным главой государства со стороны США, ЕС и ряда латиноамериканских стран.

«Руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Учитывая, что нефть составляет 60% доходов государства и 90% экспорта Венесуэлы, санкции могут усилить общественное недовольство, тем самым приблизив конец Мадуро.