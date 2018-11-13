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«Начнём заниматься законопроектом в весеннюю сессию»: штраф за опасную езду введут не раньше лета

13 ноября 2018, 22:39  •  35 • В России
Штраф в 5 тыс. рублей за опасное вождение может быть введён не раньше лета следующего года. Об этом RT сообщили в Госдуме. К законопроекту, о разработке которого ранее заявил глава ГИБДД Михаил Черников, есть ряд вопросов. В частности, пока не принято решение о наказании за повторное нарушение за опасную езду. В парламенте отметили, что другие законопроекты, касающиеся безопасности на дорогах, также будут рассмотрены не раньше весны 2019 года.
 
РИА Новости © Евгений Одиноков
 

Наказание за опасное вождение, о котором ранее заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, появится в КоАП РФ не раньше лета. Об этом RT сообщил первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее Черников сообщил о завершении разработки законопроекта, который предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение.

«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей», — приводит слова Черникова ТАСС.

Лысаков подчеркнул, что поправки в законопроект будут приняты не раньше весны, а окончательно документ вступит в силу летом 2019 года или позже.

«У нас в Госдуме сейчас очень плотный график работы, повестка формируется с учетом актуальности тем законопроектов, их проработанности. Поэтому сейчас у нас преобладают документы экономической, политической направленности», — подчеркнул он.

Позже будут рассматриваться и другие законопроекты, связанные с дорожной безопасностью.

«С остальными законопроектами, упомянутыми в интервью Черниковым, примерно такая же картина. В ближайшие полгода для автомобилистов ничего нового не будет. В весеннюю сессию мы, прежде всего, начнем заниматься теми документами, которые не вносятся вот сейчас, а лежат в парламенте год-два», — уточнил депутат.

  • РИА Новости

«Нервяки», «Торопыги» и «Воспитатели»

Идея введения ответственности за опасное вождение широко обсуждалась несколько лет назад на фоне ряда резонансных инцидентов с представителями «золотой молодёжи», которые, грубо нарушая правила, устраивали заезды по Москве на дорогих иномарках. Сначала в ПДД появилось само понятие «опасное вождение». 30 мая 2016 года Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление Правительства РФ. В силу оно вступило с 8 июля того же года.

Определение «опасного вождения» попало в пункт 2.7 ПДД заключается «в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба».

К таким действиям были отнесены невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, а также препятствование обгону.

  • РИА Новости
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Чтобы еще нагляднее показать о чем идет речь, на сайте правительственной комиссии по безопасности дорожного движения в 2016 году были выложены наглядные примеры таких действий. Лихачей и их поведение условно разделили на шесть разных типов: «шашки», «нервяки», «торопыги», «грядки», «воспитатели» и «упёртые». Каждый вид нарушения был детально описан и подтвержден наглядным примером.

Проект изменения КоАП, вводящий ответственность за опасную езду, МВД внесло в конце ноября 2016 года. «Мы скорректировали в мае этого года ПДД, ввели запрет на опасное вождение. Ну а теперь вводится административная ответственность за это нарушение в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. Решения такие были приняты» — заявлял незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев.

Одновременно в законопроекте предусмотрено внесение корреспондирующих изменений в статью 23.3 КоАП, наделяющих соответствующих должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях указанной категории. Штрафовать нарушителей за опасную езду будут не сами инспекторы, а руководители подразделений или их заместители.

Одна из проблем с внедрением наказания за опасную езду заключается в сложности фиксации таких нарушений, заявил RT автоэксперт Игорь Моржаретто. 

«Сам закон нужен, проблема опасной езды очень актуальна для нашей страны, но все упирается в то, как это администрировать. Мобильного приложения «Народный инспектор», с помощью которого любой автомобилист смог бы привлекать лихачей к ответственности, сняв их маневры на мобильный телефон или видеорегистратор, пока нет. Потому что разработают его после того, как будет принят соответствующий законопроект», — отметил эксперт.

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По его словам, без такого мобильного приложения эффективность штрафа за опасное вождение будет невелика.

«По закону для привлечения к ответственности нужно, чтобы полицейский зафиксировал нарушение на регистратор служебного машина или, чтобы двое сотрудников устно заявили о нем. В условиях кадрового дефицита в ГИБДД это означает, что на практике привлекать нарушителей никто особо не будет», — добавил эксперт.

Депутат Лысаков отмечает, что в законопроекте есть и другие проблемные места. Так, ещё не принято решение о повторном наказании за опасное вождение.

«За второй, в течение года после первого нарушения, видимо, уже будет лишение прав. Но я вообще выступал за то, чтобы сперва ввести санкции только за первое нарушение, обкатать всё это на практике, и через полгода вводить санкции уже за второе нарушение. Но в конечном итоге было принято решение внедрять и то, и то сразу. В целом у меня тоже, как у многих, есть опасение, что КПД этого законопроекта будет невелико из-за большого дефицита сотрудников ДПС на дорогах. Заработает он только с «народным инспектором», — заключил Лысаков. 

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