Начнём с Сахалина? Лавров предложил Японии перейти на полный безвиз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим и ожидает положительной реакции, рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно.

В разговоре с журналистами Лавров напомнил, что соответствующее предложение со стороны России было сделано довольно давно. Предполагалось, что на первом этапе безвиз будет распространяться на деловые и туристические поездки.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о режиме свободного перемещения для жителей Сахалина и японской префектуры Хоккайдо.

В свою очередь официальный Токио допускал возможность введения 90-дневного безвизового режима для российских граждан. Публикации в японских СМИ по этому поводу появлялись в феврале 2019 года, накануне очередной встречи Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.