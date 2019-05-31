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Начнём с Сахалина? Лавров предложил Японии перейти на полный безвиз

31 мая 2019, 10:09  •  40 • Политика
Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Японии Таро Коно предложил перейти на полностью безвизовый режим. Он напомнил, что Владимир Путин заявлял о необходимости безвиза между Сахалином и Хоккайдо. Такое соглашение может быть только первым этапом, отметил министр.
Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим и ожидает положительной реакции, рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно.
В разговоре с журналистами Лавров напомнил, что соответствующее предложение со стороны России было сделано довольно давно. Предполагалось, что на первом этапе безвиз будет распространяться на деловые и туристические поездки.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о режиме свободного перемещения для жителей Сахалина и японской префектуры Хоккайдо.
В свою очередь официальный Токио допускал возможность введения 90-дневного безвизового режима для российских граждан. Публикации в японских СМИ по этому поводу появлялись в феврале 2019 года, накануне очередной встречи Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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