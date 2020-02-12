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Начнём переговоры, когда ракеты уже будут: Пентагон заявил о разработке запрещённых ракет

12 февраля 2020, 16:54  •  31 • В мире
В Пентагоне подтвердили информацию, что разрабатывают ракеты средней дальности. При этом военные подчеркнули, что начнут переговоры только тогда, когда работы уже закончатся. После этого США поговорят "с союзниками". О странной схеме журналистам рассказал министр обороны страны Марк Эспер.
США продолжают двигаться дальше в разработке ракет средней дальности, которые были под запретом. Об этом рассказал журналистам министр обороны страны Марк Эспер. При этом Эспер уточнил, в каком порядке их будут согласовывать с союзниками.
"Когда у нас будут ракеты, которые готовы к развёртыванию, я буду консультироваться с командующими. Нужны ли им эти ракеты? Если нужны, мы начнём серию переговоров с нашими союзниками и партнёрами относительно того, где нам разместить эти ракеты", - цитирует главу Пентагона ТАСС.
Напомним, США в одностороннем порядке вышли из договоров о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Теперь они рассматривают возможности создания различных типов ракет, которые раньше подпадали под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил исполняющий обязанности министра сухопутных войск США Райан Маккарти во время выступления в Вашингтоне ещё в середине августа 2019 года.
По его словам, поскольку США вышли из ДРСМД, американские военные первым делом начали рассматривать, какие ракеты они теперь могут использовать. Маккарти отметил, что речь идёт о ракетах для нанесения точечных ударов и гиперзвуковом оружии.
Первые испытания оружия, ранее запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, прошли в начале декабря 2019 года. Министерство обороны провело 12 декабря примерно в 8:30 по времени тихоокеанского побережья лётное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

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