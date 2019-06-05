«Начнут с Украины»: в США дали прогноз на конфликт с Россиией

Вооруженный конфликт между Россией и США, если он действительно произойдет, развернется не в Сирии, а, скорее, на Украине, предположил почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

Он высказал мнение, что украинский кризис 2014 году положил начало эпохе новой «холодной войны» — замороженного конфликта, который существенно отличается отпрежней «холодной войны» между СССР и США.

Эксперт обратил внимание, что при Советском Союзе политическая и военная напряженность между двумя государствами сосуществовала с экономическими связями. При этом сейчас, по его мнению, стороны используют экономические рычаги для давления друг на друга.

«Существует опасность вооруженного конфликта. Он может произойти не в Сирии, не на Ближнем Востоке, но в Европе. И это не касается озабоченности США, что Россия может отнять территории у Эстонии», — сказал профессор РИА «Новости» в Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Легвольд предположил, что эскалация может произойти в границах Украины. Он также не исключил варианта нового кризиса, например, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией.

Предотвратить такое развитие событий, по его мнению, можно, только значительно повысив уровень доверия сторон друг другу. Для России ситуация осложняется еще тем, что она вынуждена иметь дело не с одной политикой США в отношении себя, а с целыми тремя, считает профессор.

«Ведь есть сам [президент США Дональд] Трамп, есть конгресс, где основной упор делают на санкциях, и есть Госдеп, Пентагон и другие ведомства», — подчеркнул собеседник агентства.

К тому же, теперь он назвал фантастической обсуждаемую в 1990-е годы Россией и США идею создания евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока. «Мы заморожены в новой «холодной войне», — убежден американский профессор.

Эксперты нередко рассматривают возможность начала холодной войны между Россией и США и приходят к совершенно разным выводам в этом вопросе. В начале января директор Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» по научной работе Федор Лукьянов по итогам выездного заседания клуба в рамках международной конференции «Райсина диалог» (Raisina Dialogue) заявил ТАСС, что

кризис в российско-американских отношениях не приведет к новой «холодной войне», так как другие игроки на мировой арене не спешат принимать чью-либо сторону, а стремятся играть самостоятельную роль.

«Структурированного противостояния, которым была отмечена эпоха после Второй мировой войны и почти до конца XX века, не будет. Те, кто говорят о «холодной войне» и пытаются как-то воспроизвести эту схему, делают это только потому, что человеку свойственно искать понятные для себя объяснения. Это не работает совершенно», — сказал он, комментируя перспективы развития международного устройства.

Эксперт также назвал невозможным дальнейшее существование системы, которая сложилась после распада СССР, когда ведущую роль на мировой арене играли западные страны. «Западное мировоззрение постепенно перестает доминировать, а новые игроки приносят свое представление, что такое «хорошо», а что такое «плохо»», — подчеркнул он, отметив, что особенно явственно это проявляется с Китаем и Индией.

Новости СМИ2

В январе прошлого года американский историк и специалист по России Стивен Коэн обратил внимание, что многие годы американские политики, медийные комментаторы и ученые отрицали возможность новой «холодной войны» с Россией, объясняя это ее предполагаемой слабостью как противника, отсутствием идеологического конфликта, локальным характером конфликтов после распада СССР, а также дружественной политикой США по отношению к России. Тех, кто придерживался такой позиции, он назвал плохо информированными и близорукими, либо, по его мнению, они просто не хотели признавать свою причастность к упущению возможности постсоветского мира и даже российско-американского стратегического партнерства.

На страницах The Nation он указал, что незадолго до этого «самая престижная и влиятельная организация отрицателей», Совет по международным отношениям (CFR), обнародовала официальный доклад, в котором признала, что

«в данный момент США находятся в состоянии второй холодной войны с Россией».

Эксперт особенно подчеркнул важность CFR и выпускаемого им «исключительно влиятельного» журнала Foreign Affairs. «Совет по внешней политике — почти как конгресс и мейнстримные СМИ — превратился в бастион новой «холодной войны», хотя и не признавал этого», — отметил Коэн. По его мнению, доклад Совета под названием «Сдерживание России» «с таким же успехом мог быть опубликован на ранней, истерической стадии предыдущей «холодной войны».