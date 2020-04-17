Начнут с себя: ГД и СФ до середины мая ушли на удаленный режим работы

Регионам разрешили давать друг другу займы и выпускать облигации, не имея необходимого кредитного рейтинга, а из зарплат медиков, лечащих больных COVID-19, не будут вычитать НДФЛ . Эти и другие антикризисные инициативы в третьем чтении приняли Госдума и Совет Федерации . С 17 апреля обе палаты почти на месяц перейдут в режим дистанционной работы и проведут заседание только в экстренном случае . Эксперты считают, что это никак не отразится на политической жизни страны, но поможет избежать ненужных рисков для здоровья парламентариев.

Без лишних контактов

Заседание Госдумы 17 апреля прошло уже в привычном за последнее время режиме. Без длительных обсуждений, высказываний фракций по каждому вопросу и при соблюдении чрезвычайных мер безопасности в условиях COVID-19, о которых вновь наполнил спикер нижней палаты. Вячеслав Володин призвал коллег соблюдать правила самоизоляции, не посещая ток-шоу на телевидении.

Депутаты в защитных масках и перчатках голосуют на пленарном заседании Государственной думы РФ Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

— Давайте исходить из того, что соблюдать закон должны мы, а потом уже требовать от других. Мы запускаем всё новые сервисы, которые позволят активно участвовать в работе, причем на удаленке. У нас такая возможность есть через «Думу ТВ». Если вы хотите дать какое-то интервью — пожалуйста. Просьба большая, чтобы вы сделали всё для того, чтобы выполнить рекомендации врачей, правила, которые приняты для всех граждан нашей страны, — попросил он депутатов.

На этот раз в зале присутствовали 325 из 450 парламентариев. В их числе впервые не оказалось лидеров фракции КПРФ Геннадия Зюганова и «Справедливой России» Сергея Миронова , которые перешли на удаленный режим работы. Впрочем, это не помешало их партийцам слаженно и единогласно голосовать за все 27 рассмотренных нижней палатой вопросов.

Депутаты после пленарного заседания Государственной думы РФ Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Конфликт, не связанный с повесткой заседания, неожиданно возник между коммунистами и единороссами после того, как Вячеслав Володин обратил внимание на то, что депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов размещает информацию в «американской сети» Facebook. Кто-то из парламентариев «Единой России» предположил, что у оппозиционера есть американское гражданство. В ответ Денис Парфенов заявил о якобы его наличии у 39 депутатов от «Единой России». Однако проверку Вячеслав Володин поручил провести только в отношении коммуниста.

Если говорить о других вопросах повестки, то, как и на прошлом заседании, приоритетными стали законопроекты, направленные на устранение последствий COVID-19 . В частности, были приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие выплаты медицинских работников от НДФЛ . Также этот налог теперь не будет взиматься с субсидий из федерального бюджета, которые получит бизнес , включенный в специальный единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, депутаты приняли закон, разрешающий регионам брать друг у друга трехлетние бюджетные займы, а также выпускать облигации, не имея необходимого кредитного рейтинга.

Также был поддержан закон, который в 2020 году смягчает требования к госзакупкам . Изначально документ касался лишь военных закупок, но в пятницу в него внесли правки. Они увеличивают с 300 тыс. до 600 тыс. рублей максимальную сумму закупки товара (работы, услуги) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а годовой объем таких закупок в процентном отношении — с 5% до 10%.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Помимо этого, депутаты проголосовали за льготы для самозанятых граждан , которые теперь могут рассчитывать на те же меры поддержки, что и бизнес, и за налоговые послабления для предприятий, закупающих тесты, препараты и иные способы борьбы с COVID-19 . В окончательном чтении были утверждены право регионов на отказ от курортного сбора и поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят предприятиям взять под госгарантии кредиты для начисления зарплат работникам.

Одним из последних депутаты рассмотрели вопрос об отказе от объявленных ранее отпусков. Теперь до 11 мая парламентарии будут работать в регионах, а первое пленарное заседание нижней палаты пройдет 12 мая.

Коронавирусный аудит

Сразу после завершения голосования в Госдуме антикризисный пакет законопроектов поступил в Совет Федерации, который спустя несколько часов провел свое заседание. Как и депутаты, сенаторы в большинстве своем пришли на него в масках и даже хотели отменить привычную парламентскую разминку, на которой они обсуждают актуальные вопросы жизни страны. Однако она всё же состоялась, поскольку речь шла о новых мерах по борьбе с COVID-19.

Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Так, сенатор Владимир Кожин предложил усилить наказания мошенников за киберпреступления, число которых в условиях пандемии резко возросло. А его коллега Иван Абрамов заявил о необходимости взять на контроль вывоз из-за рубежа россиян, которые до сих пор не могут вернуться в Россию. Спикер СФ Валентина Матвиенко, в свою очередь, предложила создать специальную рабочую группу по аудиту уже действующих законов, но требующих изменения в условиях пандемии.

— Сегодня на заседании Совета палаты принято решение о создании рабочей группы, которая будет вести своего рода аудит российских законов под этим углом зрения. Будет дано поручение комитетам СФ в сфере своей компетенции рассмотреть первоочередные направления и направить на них усилия в законотворческой работе, — заявила глава верхней палаты.

По ее словам, речь идет о донастройке трудового законодательства с учетом возможностей цифровых коммуникаций, совмещения дистанционной работы с работой в офисе и о проработке форм дистанционного образования.

В итоге 130 присутствующих из 170 сенаторов все предложенные законопроекты единогласно поддержали. Также Совфед одобрил ранее принятый Госдумой закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.

Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Как и у нижней палаты, заседания в Совфеде теперь начнутся в мае, только не 12-го, а 20-го числа. Эксперты считают, что переход на удаленный режим работы никак не скажется на функционировании политической системы страны.

— Переходя на дистанционный режим работы, обе палаты парламента остаются действующими властными институтами. Риск сохранения режима регулярных заседаний слишком велик, поэтому и было принято такое решение. В этих условиях возрастает роль указов президента и распоряжений правительства, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.