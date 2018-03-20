«Начните с визита в британскую лабораторию»: в МИД России посоветовали ЕС ближе ознакомиться с делом Скрипаля

Европейский союз игнорирует заключение ОЗХО о том, что всё химическое оружие в России было уничтожено ещё в 2017 году. Так в российском МИД прокомментировали заявление Совета ЕС о поддержке позиции Лондона по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В министерстве считают, что таким образом Брюссель выказывает недоверие влиятельной международной организации. Представителям Евросоюза в Москве порекомендовали «начать с ознакомительного визита в правительственную лабораторию» рядом с Солсбери и основательно изучить обстоятельства ЧП, прежде чем поддерживать британскую позицию в этом вопросе. О вещественных доказательствах в дипломатии — в материале RT.

Заявление Совета Евросоюза по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «страдает спекулятивностью и бездоказательностью оценок» и основано на британской версии инцидента, считают в российском МИД. В своём комментарии дипломаты напомнили, что всё химическое оружие в России было уничтожено в 2017 году, и этот факт был подтверждён ОЗХО.

«Следует ли расценивать это как недоверие ЕС и Великобритании к этой профильной международной организации?» — говорится в комментарии.

В министерстве посоветовали искать отравляющие вещества в Великобритании и ряде других стран Евросоюза.

«Рекомендуется еэсовским партнёрам начать с организации ознакомительного визита в правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон Дауне, что в нескольких километрах от Солсбери», — предложили в МИД.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова предположила, что источник яда, которым якобы отравили Скрипаля и его дочь Юлию, может находиться в Великобритании, Словакии, Чехии или Швеции. Представители этих стран такую версию опровергли, а шведский МИД в связи с этим заявлением вызвал посла России.

«Это классическая русская стратегия: пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — прокомментировал слова Захаровой глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

«Лишь бы отвлечь от неудач»

Комментируя заявление ЕС, в министерстве отметили, что Великобритания не направила России никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась от совместного расследования инцидента и взаимодействия на двусторонней основе в рамках ОЗХО, а также заблокировала предложение Москвы в Совете Безопасности ООН. Эти факты не упомянуты в заявлении Совета ЕС, подчеркнули в МИД.

«Министры иностранных дел ЕС умолчали о том, что с результатами «расследования» Лондон не стал знакомить не то что собственных союзников, даже британских парламентариев во главе с лидером лейбористской партии Джереми Корбином», — говорится в комментарии министерства.

США проведут воспитательную беседу с Саудовской Аравией из-за России Мотивом обвинений в адрес России со стороны Великобритании могли стать внутриполитические проблемы, считают в МИД: «Всё говорит о том, что в Лондоне готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь британцев от неудач на переговорном фронте с ЕС по условиям брексита. Для этого и сгодится раздутая местными СМИ в лучших традициях шпиономании шумиха вокруг загадочного отравления двух наших соотечественников».

Однако британский премьер Тереза Мэй настаивает, что мотив отравить Скрипаля мог быть у России. В то же время она не конкретизировала свои догадки.

«У России были возможность и, я полагаю, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти и в любой другой стране», — цитирует Мэй Sky News.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй

AFP

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Солидарность с последствиями

Заявление Евросоюза по ситуации с отравлением было опубликовано в понедельник. В нём Брюссель выразил солидарность с Лондоном и поддержал «усилия по привлечению к ответственности виновных в этом преступлении».

«ЕС будет и впредь уделять пристальное внимание этому вопросу и его последствиям», — говорится в постановлении.

В Евросоюзе отметили, что «серьёзно относятся» к выводам Лондона о высокой вероятности причастности России к инциденту.

«ЕС призывает Россию немедленно ответить на вопросы, поднятые Соединённым Королевством и международным сообществом, а также безотлагательно предоставить ОЗХО полные и исчерпывающие сведения о своей программе «Новичок» (А-234. — RT)», — заключили в Совете ЕС.

В свою очередь в Москве отметили, что и Великобритании, и её союзникам в конечном счёте придётся предоставить доказательства причастности России или извиниться.

«Нам понятна, скажем так, солидарность — и евроатлантическая, и другая, — но ещё раз повторяю: рано или поздно за вот эти голословные обвинения придётся отвечать. Придётся их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», — заключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.