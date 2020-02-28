Начнется ли война между Россией и Турцией. Эксперты ответили на 9 главных вопросов о ситуации в Сирии

1. Что произошло в Идлибе?

Турция понесла самые большие потери в Сирии за все время ее военного присутствия в этой стране. Только официально Анкара признала 33 погибших и 32 раненых. Что случилось? По данным Минобороны России, турецкие военные были в боевых порядках террористов, которые пошли в наступление в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Боевиков контр-атаковала сирийская авиация, и под замес попали турки. Как только об этом узнала российская сторона, «были приняты меры для полного прекращения огня войсками Сирии и обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных».

В Турции тут же обвинили «режим Сирии и Россию, допустивших бойню». Особо буйные националисты, типа советника Эрдогана Месуты Хакки, предложили даже объявить Москве войну: «Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и Анкара готова сделать это вновь», - заявил он. Учитывай итоги большинства этих войн, предложение тянет на госизмену.

По просьбе Турции был созван совет НАТО.

Обстрел турецких военных в Сирии

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2. Почему Эрдоган так наглеет?

На самом деле, у него нет выхода. Он стал заложником своего окружения.

- У него коалиция с националистической партией, - пояснил «КП» востоковед Семен Багдасаров. - Лидеры турецких националистов требуют идти на Дамаск. Вспомните, кто победил на недавних выборах в Стамбуле, Анкаре, Измире — националисты! Эрдоган держится за счет имперских лозунгов.

Президент Турции продолжает заявлять: Асад должен быть свергнут. К 2023 году Северная Сирия и Северный Ирак, по его словам, должны принадлежать Турции.

- То, что Эрдогану дали войти для поддержания порядка на север Сирии — лишь раззадорило его, - считает Багдасаров. - Он умело лавировал между Вашингтоном и Москвой. И добился многого.

После недавнего военного переворота Эрдоган боится своей армии больше, чем российской. Боится проявить перед ней слабость. При этом он, похоже, забыл, что именно Путин предупредил его о готовящемся бунте.

3. Пойдет ли Анкара на прямое столкновение с Москвой?

Турция опубликовала видео ударов по сирийским военным.

Судя по видео в Интернете, она уже на него пошла. Турецкие солдаты обстреливают из переносных зенитно-ракетных комплексов как сирийские, так и российские самолеты. Это, конечно, еще не объявление войны, но уже «удар в спину». Турки не могут не знать, что в армии Сирии, по которой они стреляют, присутствуют российские советники. А против террористов может действовать наш спецназ. Однако их это не останавливает.

- Во всех формированиях, с которыми в Идлибе воюет армия Сирии, есть турецкие советники. Инструктора. Спецназовцы. 7 тысяч турецких военных уже переброшено в район конфликта, - напоминает Багдасаров.

Речь, конечно, идет о «гибридных» методах войны. Открытое военное противостояние невыгодно ни Москве, ни Анкаре. У нас слишком много мощных взаимных экономических проектов. И слишком непредсказуемые последствия такая война несет для всего региона. А, может, и мира.

4. Смогут ли турки сбивать наши самолеты комплексом С-400?

- Чисто гипотетически смогут - коды опознавания «свой-чужой» на С-400 ставятся самими турками, - пояснил «КП» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. - Но на боевое дежурство С-400 они поставят в лучшем случае к июню. Хотя у турок есть и другие, пусть и более старые средства, которыми можно решать такие задачи.

- Не случайно, как говорят, Турция запросила у США комплексы «Пэтриот» для размещении на границе зоны конфликта в Идлибе, - считает Багдасаров. - Прежде там стояли немецкие и голландские системы. И против кого будут эти «пэтриоты»? Против авиации, которая там летает. Никто случайно не знает, чья это авиация? Конечно, российская и сирийская.

5. Пойдет ли НАТО в атаку?

Сирийские беженцы направляются к границе с Грецией.

НАТО может поддержать Анкару на словах, как это уже сделали США, однако задействовать статью 5 Устава НАТО вряд ли получится. В ней записано: друг за друга члены НАТО должны вступаться в случае нападения «в Европе или Северной Америке, на территорию Турции или острова в Средиземном море или над ним».

Как видим, Сирия не попадает под это чисто географически. Да и не нападала она на Турцию — это на нее напали.

6. Могут ли для нас перекрыть Босфор?

Такие предложения уже звучат в Анкаре. Правила пользования проливами из Черного моря в Эгейское и Средиземное прописаны в конвенции Монтрё 1936 года. По ней, Турция имеет право перекрыть Босфор не только в случае объявления войны, но и просто когда сочтет себя «под угрозой военной опасности». Так что Анкара вполне может прибегнуть к этой мере. Вряд ли кто-то из ее союзников по НАТО будет против.

Маршрут снабжения группировки ВКС России в Сирии через Каспийское море, территорию Ирана, Персидский залив в обход Аравийского полуострова, Красное море – значительно длиннее Черноморского транзита. Но в случае необходимости он будет задействован в полном объеме. Как и воздушный мост.

7. Чем мы можем ответить в военном плане?

Турция опубликовала видео ударов по сирийским военным.

Если речь идет о прямом столкновении, то логично в первую очередь «выбивать» ПВО и аэродромы. Но тогда заработает та самая статья 5 Устава НАТО. А большая заваруха сейчас очень не нужна Москве, и не нужна Европе. Две волны беженцев из Сирии уже штормят на улицах европейских столиц - ростом уровня криминала и террористами-одиночками. Вряд ли в Европе обрадуются новой волне.

Но к борьбе против террористов, в ряды которых «случайно» затесались турецкие военные, можно привлекать курдов.

- По словам самих курдов, их там 75 тысяч. Они готовы выставить 30 тысяч бойцов, - говорит Багдасаров. - Кроме курдов, там и христиане, и арабы. Они предлагают выделить их как отдельный корпус в составе армии Сирии. Но для этого экстренно должна быть достигнута договоренность между Дамаском и курдами. Курды рвутся громить протурецкие формирования. И готовы к действиям в Идлибе.

8. Чем можем ответить экономически?

Тут целый набор. Начнем с того, что в России работает более 100 турецких строительных компаний. А 10% ВВП Турции составляет туризм. И большую часть доходов от туризма приносят туркам как раз россияне. В прошлом году на 45 миллионов иностранных туристов 7 миллионов были из России. На втором месте - Германия с 5 миллионами. После санкций 2015 года (когда турки сбили российский Су-24) из-за падения уровня российского туризма в Турции на продажу было выставлено сразу 1300 отелей.

Как и 5 лет назад могут быть введены санкции на турецкие помидоры, цитрусовые и прочую сельхозпродукцию.

Под угрозу заморозки может встать и строительство Россией в Турции атомной электростанции Аккую.

Сирийские беженцы направляются к границе с Грецией.

А еще нас связывает газопровод «Турецкий поток»...

По оценкам экспертов из самой Турции, от прошлого «похолодания» между Москвой и Анкарой больше всего пострадали именно турецкие компании из 3 отраслей: сельского хозяйства, туризма и строительства. Общий объем финансовых потерь - $11 миллиардов.

9. Стоит ли планировать отпуск в Анталье и Стамбуле?

С точки зрения здравой логики, лучше не рисковать. Иначе можно попасть в ситуацию 2015 года. Тогда, после введения российских санкций против Турции за сбитый самолет, часть наших туристов пришлось даже эвакуировать из турецких отелей, а другая лишилась своих путевок, оставшись дома. А к резкому «похолоданию» между странами сейчас может привести любая случайность. Любой необдуманный выстрел.

Турция опубликовала видео ударов по сирийским военным.

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