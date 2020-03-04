Начнется ли новая русско-турецкая партия и кому светит победа? • 89 • Аналитика

Наблюдая то, что сегодня происходит в Сирии, особенно три сбитых сирийских самолета, чувства испытываешь более чем двоякие. С одной стороны, как бы президент Путин уже дважды, а министр обороны Шойгу шесть раз похоронили ИГИЛ (запрещенный тем не менее в РФ до сих пор). Кто же тогда так успешно отбивает у сирийской армии города?



По-видимому, некий ИГИЛ-2. Который в РФ пока еще не запрещен, не уничтожен нашими бомбами и ракетами, но у него все еще впереди.







Но вот начался следующий виток, и в конфликт начали втягиваться другие региональные державы. Вслед за некоторыми мировыми.



Самое интересное, что у каждой из участниц сирийских событий свои цели. Причем эти цели настолько различаются, что конфликт между некоторыми странами кажется вполне реальным.



Особенно теперь, когда с момента вхождения России в эту войну прошло фактически пять лет.



Но раз речь в заголовке пошла о взаимоотношениях в регионе России и Турции, то подробно остановимся на том, как интересно развивались эти отношения. Если их можно таковыми назвать.



Эпизод №1

24 ноября 2015 года. Мы помним тот инцидент, когда в небе над турецко-сирийской границей F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24. Интересна не столь демонстрация силы Турцией, сколько реакция России.



Пресса ожидаемо подняла вой, общественность возмутилась, все руководители высшего уровня высказались по теме, в итоге Москва ввела экономические санкции в отношении Турции. Помидоры, курорты…



Однако все проходит, прошло и все это. Причем очень быстро. Турцию простили, и начали с ней снова сотрудничать. Ну очень уж хотелось в Кремле турецких денег. Потому был очень оперативно достроен «Турецкий поток», давший неплохой такой доход кому надо. И сняты все без исключения санкции. Взамен каких-то не очень внятных извинений от Эрдогана.



Эпизод №2

Вторым эпизодом, являющимся яркой иллюстрацией отношений между Россией и Турцией и Путиным и Эрдоганом, стала покупка Турцией российских зенитных комплексов С-400.



Подчеркиваю, не Россия продала, а Турция купила. Инициатива исходила от турецкой стороны, а вот российская продала, невзирая на то, что покупателем стала страна НАТО, обладающая второй армией в блоке. Действительно, кому война, кому мать родная…



Эрдоган начал демонстрировать независимость по полной программе.



Казалось, что Путин и Эрдоган вроде бы договорились о том, кто и что будет делать в Сирии. На языке дипломатии это называется «раздел сфер влияния». Вот только проблема в том, что каждый из лидеров двух стран очень сильно по-своему понимал, как надо обставить свои действия в Сирии.







Что реально было в кулуарах немногочисленных, но плодотворных встреч лидеров России и Турции, мы, конечно, никогда не узнаем.



Однако вполне можно представить, особенно отталкиваясь от того, что делает сегодня Эрдоган.



А президент Турции продолжает демонстрировать независимость. Его программа довольно проста и прослеживается без проблем.



Эрдоган в свое время не приложился к добиванию Асада. То ли используя это как довод в переговорах с Путиным, то ли положившись на боевиков ИГИЛ. А ведь мог… И тогда «союзник» России в регионе стал бы достоянием истории. Как Саддам Хусейн, например.



Зато, не свергнув Асада, Эрдоган смог реально торговаться с Путиным. А хотел турецкий лидер ни много ни мало, а создать «серую» буферную зону на севере Сирии. Ширина зоны 30 км, длина «всего» 800. Почти все протяжение сирийско-турецкой границы.



Угадайте, есть там нефть?



Кроме того, Эрдоган всерьез рассчитывал вернуть «на историческую родину» около четырех миллионов сирийских беженцев, проживающих за счет Турции на подконтрольной ей сирийской территории.



И Идлиб. Идлиб – это не просто точка на карте. Это фактически резервация, вроде как зона деэскалации, в которую перебрались противники Асада из разных группировок, но преимущественно те, кого поддерживает Турция. Резервацию устроили по инициативе России, вроде как чтобы не проливать лишней крови.



Однако этот сценарий «работал» примерно как Минские соглашения, то есть не работал совсем. Режим перемирия постоянно нарушался, причем обеими сторонами, яростно обвинявшими друг друга. Ну совсем как Украина и республики Донбасса. Так же яростно и так же малоэффективно.



Ну и в итоге в январе этого года началось то, что давно назревало. То есть стороны просто вцепились в глотки друг другу.



Эпизод №3

Войска Асада стали наносить удары не только по отрядам сирийской оппозиции, которые были протурецки ориентированы и поддерживались Турцией, но и по самим турецким военным, которые размещались в секторе.



Понятно, что на каждый такой удар турки отвечали гораздо более мощным ударом по сирийским правительственным войскам.



27 февраля. Самый массовый удар сирийской армии непосредственно по турецким войскам. Последовал после очередного требования лично от Эрдогана сирийской армии убраться за линию разграничения.



Сирийцы нанесли туркам весьма ощутимый удар. Примечательно, что в это же время Россия отправляет к берегам Сирии два фрегата («Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович») с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, а также БДК «Орск».



Турция заявила, что готова перекрыть черноморские проливы, но в итоге пропустила эти корабли.



Однако за последние два дня турки, совершенно не напрягаясь, сбили три сирийских самолета. Да, откровенный авиахлам Су-24, но сбили.



То, что сейчас начинается, можно назвать очередной «странной войной». Вот только эта война выходит на новый уровень. Речь идет уже не о том, что заявлениями и претензиями обмениваются группировки боевиков, подконтрольные разным сторонам конфликта, а сами страны, которые контролируют регион.



Страны, которые контролируют регион, – это Россия и Турция. Сирия в лице Асада уже даже не пытается демонстрировать самостоятельность. По крайней мере, на все претензии Турции в сторону Сирии отвечают из России.



Хорошо это или плохо?



Мое мнение – это грамотнее. И не вызывает иллюзий.



Эпизод №4. Последний

28 февраля турецкая сторона обвиняет всех подряд (точнее, обвиняет сирийцев, имея в виду наших) в том, что якобы «сирийские» самолеты нанесли удар по колонне с турецкими военными.



Представитель российского центра по примирению сторон сирийского конфликта отвечает, что удар по колонне наносила не «сирийская», а сирийская авиация. И в этой колонне турецких военных вообще не должно было быть ни одного, а если были, то сами же турки и виноваты в том, что не довели до сведения о наличии своих военных в колонне.



В ответ министр обороны Турции Хулуси Акара практически обвинил российских представителей во лжи. Он сказал, что турецкое ведомство предупредило российских военных о местах дислокации своих солдат, а «сирийская» авиация по этим самым местам как раз и била, в том числе по машинам военной «скорой помощи».



Замкнутый круг. «Сирийская», то есть российская, авиация не бомбила, работала просто сирийская. Кто виноват и кто прав, разбираться можно долго.



Но здесь надо смотреть не на беснующихся политиков и военных, а на первых лиц.



Если отмотать ленту событий назад, то можно увидеть, что раньше после очередной/очередного встречи/разговора по телефону между Эрдоганом и Путиным наблюдались хоть какие-то сдвиги в сторону конструктива, то сегодня этим даже не пахнет. Бог, семья, русский народ: Путин внёс поправки к Конституции на рассмотрение Госдумы



Сегодня все разговоры между первыми лицами служат исключительно для некоего прикрытия и пропаганды намерений. То есть для выставления себя «белым и пушистым» и очернения соседа.



Все очень логично. В Идлибе тоже так все начиналось. Все просто из кожи вон лезли, дабы продемонстрировать свое стремление к миру. И по совершенно той же самой методичке на Донбассе так все за мир ратуют, что скоро и бороться за него будет некому.



Кто писал эти сценарии…



Но по факту в очередной состоявшейся телефонной беседе между Путиным и Эрдоганом (если верить пресс-службе АП) были произнесены дежурные слова об озабоченности ситуацией в регионе.



— Реджеп, эскалация в Идлибе – это печально. Это напрягает.



— Владимир, я целиком и полностью согласен с такой точкой мнения.



— Надо что-то предпринять…



— Обязательно!



Ну и в итоге турецкая армия вмазала по сирийской от всей души, устроив самый массированный обстрел за всю историю своего незаконного пребывания на сирийской земле.



Интересный способ снятия напряженности.



Все больше и больше различных экспертов начинают рассматривать вопрос прямого столкновения Турции и России. Пока теоретически, рассуждая глядя в потолок. Конечно. Интересно было бы такое устроить.



Путин отреагировал, рассказав, как мы не хотим ни с кем воевать в интервью ТАСС.



«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому и в голову не пришло воевать с нами».



Но речь идет не об обороне. Речь идет о Сирии…



Понятно, что «приближенные» СМИ уже закатили роскошную истерику, рассказав своим читателям, насколько мы непобедимы, а потому воевать просто ни с кем не будем.



И это просто прекрасно, что не будем. Ибо если не воевать, то и не проиграешь.



У Турции вторая по силе армия блока НАТО. И весь блок за спиной. Понятно, что весь блок тут не нужен. Заблокировать проливы Турция сможет и самостоятельно, достаточно посмотреть на ее флот. Сможет.



А закрыв воздушное пространство над Турцией и заручившись поддержкой Азербайджана (который по факту партнер-союзник Турции) вообще можно значительно осложнить жизнь российского контингента донельзя.



В общем, сценарий рисуется не самый приятный, и его стоит обсудить отдельно. Там может быть сколько угодно вариантов развития.



Самое неприятное в ситуации то, что Эрдоган начинает играть с позиций силы и просто брать то, что хочет. Претензии турецкого руководителя на главенство в регионе и шахский трон — ни для кого не секрет.



Равно как и то, что Эрдоган — союзник только Эрдогану. Все остальное – сказки для верящих.



Очень сложно пока сказать, насколько далеко могут зайти стороны, но то, что на этот раз русско-турецкое противостояние играется на стороне Эрдогана и при его преимуществе – это, к сожалению, горькая правда.



И да, вряд ли тут помогут размахивания МБР и всякими там «Посейдонами». Тут как в карточной игре, перебирать нельзя. Лупить будут всем сообществом.



Сложный расклад, сложный выбор. Нам остается только прогнозировать и смотреть, насколько наш лидер окажется в состоянии сыграть эту непростую партию. Наблюдая то, что сегодня происходит в Сирии, особенно три сбитых сирийских самолета, чувства испытываешь более чем двоякие. С одной стороны, как бы президент Путин уже дважды, а министр обороны Шойгу шесть раз похоронили ИГИЛ (запрещенный тем не менее в РФ до сих пор). Кто же тогда так успешно отбивает у сирийской армии города?По-видимому, некий ИГИЛ-2. Который в РФ пока еще не запрещен, не уничтожен нашими бомбами и ракетами, но у него все еще впереди.Но вот начался следующий виток, и в конфликт начали втягиваться другие региональные державы. Вслед за некоторыми мировыми.Самое интересное, что у каждой из участниц сирийских событий свои цели. Причем эти цели настолько различаются, что конфликт между некоторыми странами кажется вполне реальным.Особенно теперь, когда с момента вхождения России в эту войну прошло фактически пять лет.Но раз речь в заголовке пошла о взаимоотношениях в регионе России и Турции, то подробно остановимся на том, как интересно развивались эти отношения. Если их можно таковыми назвать.24 ноября 2015 года. Мы помним тот инцидент, когда в небе над турецко-сирийской границей F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24. Интересна не столь демонстрация силы Турцией, сколько реакция России.Пресса ожидаемо подняла вой, общественность возмутилась, все руководители высшего уровня высказались по теме, в итоге Москва ввела экономические санкции в отношении Турции. Помидоры, курорты…Однако все проходит, прошло и все это. Причем очень быстро. Турцию простили, и начали с ней снова сотрудничать. Ну очень уж хотелось в Кремле турецких денег. Потому был очень оперативно достроен «Турецкий поток», давший неплохой такой доход кому надо. И сняты все без исключения санкции. Взамен каких-то не очень внятных извинений от Эрдогана.Вторым эпизодом, являющимся яркой иллюстрацией отношений между Россией и Турцией и Путиным и Эрдоганом, стала покупка Турцией российских зенитных комплексов С-400.Подчеркиваю, не Россия продала, а Турция купила. Инициатива исходила от турецкой стороны, а вот российская продала, невзирая на то, что покупателем стала страна НАТО, обладающая второй армией в блоке. Действительно, кому война, кому мать родная…Эрдоган начал демонстрировать независимость по полной программе.Казалось, что Путин и Эрдоган вроде бы договорились о том, кто и что будет делать в Сирии. На языке дипломатии это называется «раздел сфер влияния». Вот только проблема в том, что каждый из лидеров двух стран очень сильно по-своему понимал, как надо обставить свои действия в Сирии.Что реально было в кулуарах немногочисленных, но плодотворных встреч лидеров России и Турции, мы, конечно, никогда не узнаем.Однако вполне можно представить, особенно отталкиваясь от того, что делает сегодня Эрдоган.А президент Турции продолжает демонстрировать независимость. Его программа довольно проста и прослеживается без проблем.Эрдоган в свое время не приложился к добиванию Асада. То ли используя это как довод в переговорах с Путиным, то ли положившись на боевиков ИГИЛ. А ведь мог… И тогда «союзник» России в регионе стал бы достоянием истории. Как Саддам Хусейн, например.Зато, не свергнув Асада, Эрдоган смог реально торговаться с Путиным. А хотел турецкий лидер ни много ни мало, а создать «серую» буферную зону на севере Сирии. Ширина зоны 30 км, длина «всего» 800. Почти все протяжение сирийско-турецкой границы.Угадайте, есть там нефть?Кроме того, Эрдоган всерьез рассчитывал вернуть «на историческую родину» около четырех миллионов сирийских беженцев, проживающих за счет Турции на подконтрольной ей сирийской территории.И Идлиб. Идлиб – это не просто точка на карте. Это фактически резервация, вроде как зона деэскалации, в которую перебрались противники Асада из разных группировок, но преимущественно те, кого поддерживает Турция. Резервацию устроили по инициативе России, вроде как чтобы не проливать лишней крови.Однако этот сценарий «работал» примерно как Минские соглашения, то есть не работал совсем. Режим перемирия постоянно нарушался, причем обеими сторонами, яростно обвинявшими друг друга. Ну совсем как Украина и республики Донбасса. Так же яростно и так же малоэффективно.Ну и в итоге в январе этого года началось то, что давно назревало. То есть стороны просто вцепились в глотки друг другу.Войска Асада стали наносить удары не только по отрядам сирийской оппозиции, которые были протурецки ориентированы и поддерживались Турцией, но и по самим турецким военным, которые размещались в секторе.Понятно, что на каждый такой удар турки отвечали гораздо более мощным ударом по сирийским правительственным войскам.27 февраля. Самый массовый удар сирийской армии непосредственно по турецким войскам. Последовал после очередного требования лично от Эрдогана сирийской армии убраться за линию разграничения.Сирийцы нанесли туркам весьма ощутимый удар. Примечательно, что в это же время Россия отправляет к берегам Сирии два фрегата («Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович») с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, а также БДК «Орск».Турция заявила, что готова перекрыть черноморские проливы, но в итоге пропустила эти корабли.Однако за последние два дня турки, совершенно не напрягаясь, сбили три сирийских самолета. Да, откровенный авиахлам Су-24, но сбили.То, что сейчас начинается, можно назвать очередной «странной войной». Вот только эта война выходит на новый уровень. Речь идет уже не о том, что заявлениями и претензиями обмениваются группировки боевиков, подконтрольные разным сторонам конфликта, а сами страны, которые контролируют регион.Страны, которые контролируют регион, – это Россия и Турция. Сирия в лице Асада уже даже не пытается демонстрировать самостоятельность. По крайней мере, на все претензии Турции в сторону Сирии отвечают из России.Хорошо это или плохо?Мое мнение – это грамотнее. И не вызывает иллюзий.28 февраля турецкая сторона обвиняет всех подряд (точнее, обвиняет сирийцев, имея в виду наших) в том, что якобы «сирийские» самолеты нанесли удар по колонне с турецкими военными.Представитель российского центра по примирению сторон сирийского конфликта отвечает, что удар по колонне наносила не «сирийская», а сирийская авиация. И в этой колонне турецких военных вообще не должно было быть ни одного, а если были, то сами же турки и виноваты в том, что не довели до сведения о наличии своих военных в колонне.В ответ министр обороны Турции Хулуси Акара практически обвинил российских представителей во лжи. Он сказал, что турецкое ведомство предупредило российских военных о местах дислокации своих солдат, а «сирийская» авиация по этим самым местам как раз и била, в том числе по машинам военной «скорой помощи».Замкнутый круг. «Сирийская», то есть российская, авиация не бомбила, работала просто сирийская. Кто виноват и кто прав, разбираться можно долго.Но здесь надо смотреть не на беснующихся политиков и военных, а на первых лиц.Если отмотать ленту событий назад, то можно увидеть, что раньше после очередной/очередного встречи/разговора по телефону между Эрдоганом и Путиным наблюдались хоть какие-то сдвиги в сторону конструктива, то сегодня этим даже не пахнет.Сегодня все разговоры между первыми лицами служат исключительно для некоего прикрытия и пропаганды намерений. То есть для выставления себя «белым и пушистым» и очернения соседа.Все очень логично. В Идлибе тоже так все начиналось. Все просто из кожи вон лезли, дабы продемонстрировать свое стремление к миру. И по совершенно той же самой методичке на Донбассе так все за мир ратуют, что скоро и бороться за него будет некому.Кто писал эти сценарии…Но по факту в очередной состоявшейся телефонной беседе между Путиным и Эрдоганом (если верить пресс-службе АП) были произнесены дежурные слова об озабоченности ситуацией в регионе.— Реджеп, эскалация в Идлибе – это печально. Это напрягает.— Владимир, я целиком и полностью согласен с такой точкой мнения.— Надо что-то предпринять…— Обязательно!Ну и в итоге турецкая армия вмазала по сирийской от всей души, устроив самый массированный обстрел за всю историю своего незаконного пребывания на сирийской земле.Интересный способ снятия напряженности.Все больше и больше различных экспертов начинают рассматривать вопрос прямого столкновения Турции и России. Пока теоретически, рассуждая глядя в потолок. Конечно. Интересно было бы такое устроить.Путин отреагировал, рассказав, как мы не хотим ни с кем воевать в интервью ТАСС.Но речь идет не об обороне. Речь идет о Сирии…Понятно, что «приближенные» СМИ уже закатили роскошную истерику, рассказав своим читателям, насколько мы непобедимы, а потому воевать просто ни с кем не будем.И это просто прекрасно, что не будем. Ибо если не воевать, то и не проиграешь.У Турции вторая по силе армия блока НАТО. И весь блок за спиной. Понятно, что весь блок тут не нужен. Заблокировать проливы Турция сможет и самостоятельно, достаточно посмотреть на ее флот. Сможет.А закрыв воздушное пространство над Турцией и заручившись поддержкой Азербайджана (который по факту партнер-союзник Турции) вообще можно значительно осложнить жизнь российского контингента донельзя.В общем, сценарий рисуется не самый приятный, и его стоит обсудить отдельно. Там может быть сколько угодно вариантов развития.Самое неприятное в ситуации то, что Эрдоган начинает играть с позиций силы и просто брать то, что хочет. Претензии турецкого руководителя на главенство в регионе и шахский трон — ни для кого не секрет.Равно как и то, что Эрдоган — союзник только Эрдогану. Все остальное – сказки для верящих.Очень сложно пока сказать, насколько далеко могут зайти стороны, но то, что на этот раз русско-турецкое противостояние играется на стороне Эрдогана и при его преимуществе – это, к сожалению, горькая правда.И да, вряд ли тут помогут размахивания МБР и всякими там «Посейдонами». Тут как в карточной игре, перебирать нельзя. Лупить будут всем сообществом.Сложный расклад, сложный выбор. Нам остается только прогнозировать и смотреть, насколько наш лидер окажется в состоянии сыграть эту непростую партию. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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