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Начнем с двух островов: Японцы рассказали о своих притязаниях на Курилы

27 ноября 2018, 08:39  •  208 • Политика
Почти половина японцев - 46% всех респондентов соцопроса газеты Nikkei Asian Review - считают, что их стране следует сначала добиться от России передачи двух из четырех южнокурильских островов. Тем не менее лишь 5% опрошенных готовы удовлетвориться подобными гипотетическими территориальными уступками. Потенциально большинство жителей Страны восходящего солнца хотели бы заявить свои права на все Южные Курилы.
В то же время 33% респондентов заявили, что желали бы, чтобы их правительство вело переговоры о передаче Японии всех четырех южнокурильских островов сразу.
Напомним, что территориальные притязания на четыре острова Курильского архипелага были сформулированы Японией по окончании Второй мировой войны. В самом Токио их называют «северными территориями».
В декларации 1956 года СССР отметил гипотетическую возможность передачи в собственность Японии двух южнокурильских островов. Тем не менее это могло произойти только в случае заключения мира.
После недавней встречи президента Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в Сингапуре Москва и Токио договорились об ускорении диалога по поводу Курил.

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