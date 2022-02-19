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Начистоту иноагенту о войне с Россией и разведке США: Блинкен уместился в 9 минут

19 февраля 2022, 23:00  •  49 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен дал девятиминутное интервью для СМИ-иноагента, в котором заявил о своей уверенности в информации разведки США о планах России по "вторжению" на Украину. Говорил начистоту, но сказанное уже подвергается сомнению, если брать во внимание сводки с Донбасса.
Интервью в 9 минут госсекретаря США Энтони Блинкена для "Дождя"* больше похоже на план-перехват. Да и брали его в Мюнхене, судя по всему, "на полях" конференции по безопасности. Первый вопрос, впрочем, как и все остальные, так или иначе затрагивали тему большой войны с Россией и "вторжения" на Украину.
Что ещё ожидать от СМИ-иноагента, как не вопроса в лоб о "неизбежности" этого самого "вторжения"? И вопрос прозвучал. И ответ был ожидаемым.
Блинкен заявил, что США вполне уверены в своей развединформации о планах России по "вторжению" на Украину и, якобы президент Владимир Путин, "похоже, действительно, принял решение вновь осуществить агрессию против Украины".
*"Дождь" - включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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