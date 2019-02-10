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Начинают "терять берега": В России ответили американскому "адмиралу с гранатой", призвавшему нанести "первый удар" по РФ

10 февраля 2019, 06:54  •  108 • Политика
В России ответили на призыв адмирала США нанести "первый удар" по РФ. По словам российского сенатора Константина Косачёва, такие "адмиралы с гранатой" у себя в Вашингтоне "варятся в собственном соку" и от этого начинают "терять берега".
Адмирал ВМС США Джон Ричардсон предложил нанести упреждающий удар по России на своем выступлении в Атлантическом совете. Слова американского "адмирала с гранатой" прокомментировал российский сенатор Константин Косачёв.
По его словам, данное заявление полностью соответствует царящим в Вашингтоне настроениям. И самое опасное состоит в том, что политики и военные США, "варясь в собственном соку", начинают "терять берега", то есть перестают адекватно воспринимать реальность.
"Такие "адмиралы с гранатой", не осознающие реальных последствий своих слов, которые могут однажды превратиться в действия", - написал Косачёв на своей странице в Facebook по поводу заявления Ричардсона.
"Слабоумие и отвага", - пишут по поводу слов американского адмирала в комментариях.
"Чувство самосохранения напрочь отсутствует", - констатируют пользователи Twitter.
"Но агрессор все равно Россия", - дополняют комментаторы.
Напомним, что, по мнению адмирала ВМС США Джона Ричардсона, Америка должна "нанести первый удар" и "надавить на Россию" сразу в нескольких регионах. Аналогичные действия Ричардсон предложил применить к Китаю.

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