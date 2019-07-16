«Начинают искать новых фаворитов»: почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду

Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду. Об этом свидетельствуют данные последнего соцопроса. Между тем партия другого шоумена — рок-музыканта Святослава Вакарчука укрепляет свои позиции. По мнению экспертов, население Украины начинает разочаровываться в Зеленском, который не спешит выполнять предвыборные обещания. При этом люди готовы отдать голос за ещё одно новое лицо в украинской политике, полагают аналитики.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» теряет популярность в преддверии парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Центром Разумкова в период с 5 по 11 июля 2019 года среди порядка двух тысяч респондентов во всех регионах Украины. Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 15 июля.

Опрос показал, что сейчас партию «Слуга народа» готовы поддержать примерно 41,5% граждан, которые намерены голосовать на предстоящих досрочных выборах и уже определились со своими предпочтениями, и 36,5% из общего числа опрошенных.

Владимир Зеленский

РИА Новости

Второе место в рейтинге заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь»: за партию Юрия Бойко и Виктора Медведчука планируют проголосовать 12,5% граждан, которые намерены прийти на избирательные участки.

На третьем месте следует партия рок-музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — её собираются поддержать 8,8% украинцев, которые намерены принять участие в голосовании.

Партию экс-президента Петра Порошенко в числе своих политических фаворитов назвали 8,3% респондентов, а партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7%.

Перечисленные партии имеют шансы преодолеть избирательный порог в 5% и пройти в новый созыв Рады, отмечают социологи.

При этом партия главы государства «Слуга народа» в последний месяц довольно быстро стала терять популярность — в июне её поддерживали 48,5% украинских избирателей (исследование проводилось Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 26 мая по 7 июня. — RT).

Рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» почти не изменился за последний месяц — в июне партии симпатизировали 11,8% жителей страны. Мало изменилось мнение населения и о партии Петра Порошенко, за которую ранее планировали голосовать 8,1%.

Зато партия Святослава Вакарчука «Голос» заметно улучшила свои позиции — в мае ей симпатизировали только 5,6% респондентов.

«Неоправдавшиеся надежды»

Напомним, досрочные выборы в Раду намечены на 21 июля. Необходимость внеочередного голосования возникла после того, как Владимир Зеленский объявил о роспуске текущего созыва парламента — это произошло сразу после инаугурации нового президента.

Учитывая снижение рейтинга партии «Слуга народа», эксперты не исключают, что после голосования Владимиру Зеленскому придётся вести переговоры о создании парламентской коалиции — шансов получить решающее большинство у партии президента становится всё меньше.

По мнению экспертов, снижение рейтинга партии связано с некоторым разочарованием, которое начинают испытывать жители страны по отношению к новому президенту.

© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Так, Владимир Зеленский пока не добился прогресса в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, хотя во время предвыборной кампании называл это задачей первоочередной важности. Напротив, после того, как он стал главой государства, ситуация в регионе начала накаляться, участились обстрелы, а перспективы урегулирования конфликта остаются туманными.

Кроме того, команде Зеленского не удалось добиться снижения тарифов на услуги ЖКХ для населения — по прогнозу украинского Минэкономразвития, в текущем году отопление может подорожать в стране ещё на 10%, а электроэнергия — на 18,9%.

Стоит напомнить, что требование повышать для населения тарифы заложено в условиях сотрудничества Киева с международными кредиторами. Отказаться от обслуживания любой ценой неподъёмного внешнего долга ранее призывал Зеленского олигарх Игорь Коломойский.

«Если Зеленский будет слушать Запад и не будет делать собственных решений, то он в конце концов станет как Порошенко», — заявил ранее бизнесмен.

Зеленский отказался следовать совету бизнесмена, и теперь его политика всё больше начинает напоминать курс предшественника, считают эксперты.

«Причина падения рейтинга партии Зеленского — неоправдавшиеся надежды. Он не спешит выполнять предвыборные обещания, проводя политику, схожую с политикой Порошенко. И те украинцы, которые голосовали за Зеленского на президентских выборах в противовес Порошенко, начинают постепенно искать новых фаворитов», — пояснил в комментарии RT политолог Ростислав Ищенко.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В беседе с RT эксперт заявил, что рейтинг партии Зеленского начал снижаться давно.

«Избиратели на юго-востокеразочарованы отсутствием мирных инициатив со стороны Зеленского, а воинственно настроенный электорат считает, что президент Украины не сумел взять в руки власть, действует нерешительно и неэнергично», — отметил Жарихин.

По словам источника RT в партии «Народный фронт», избиратели рассчитывали на то, что с приходом Зеленского ситуация в стране начнёт меняться в лучшую сторону.

«Украинцы надеялись, что его приход к власти кардинально изменит ситуацию на Украине — уровень жизни вырастет, тарифы снизятся, в Донбассе будет заключён мир. Но после того, как представитель президента в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что Зеленский не обещал снизить тарифы и «пошутил», избиратели почувствовали разочарование. Оказалось, что на деле он поддаётся давлению националистов и готов выполнять требования МВФ», — отметил собеседник RT.

Кроме того, Зеленский вызывает раздражение у политического истеблишмента страны — такую точку зрения в разговоре с RT высказал источник в партии «Батькивщина».

«Политическая элита, которая настроена против Зеленского, не хочет, чтобы партия «Слуга народа» получила решительное большинство. Тогда ведь не нужно будет договариваться с другими партиями для формирования коалиции и никаких дивидендов депутаты не получат. Поэтому на Зеленского льют грязь по любому поводу, и этот негатив не может не сказываться на рейтинге его партии», — считает политик.

«Может занять сильные позиции»

В том случае, если популярность Владимира Зеленского и возглавляемой им партии продолжит снижаться, часть из теряемых «Слугой народа» голосов будут отходить партии «Голос», считают эксперты. По мнению Владимира Жарихина, наблюдаемый сейчас рост рейтинга партии Вакарчука связан с тем, что многие избиратели видят в лице музыканта «новую и незапятнанную личность», роль которой прежде исполнял Зеленский.

«Вакарчук пока не может потеснить Зеленского, но он может занять в украинской политике вполне сильные позиции», — считает эксперт.

Напомним, Святослав Вакарчук объявил о создании собственной партии в середине мая.

Лидер партии «Голос» и рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук во время акции против деятельности Верховной рады в Киеве

РИА Новости

«Я знаю, что это трудная, долгая и настойчивая дорога, но мы к ней готовы. Я уверен, что если мы будем искренними, если мы будем чётко доносить свои месседжи, свою идеологию и свои убеждения избирателям, то они нас обязательно поддержат», — заявил музыкант, комментируя создание «Голоса».

Партия с первых же дней заняла ястребиные позиции, отмечают эксперты. Говоря о том, зачем «Голос» собирается идти на выборы, Вакарчук заявил о необходимости «уничтожить внутреннего врага и стать сильными перед лицом врага внешнего». Свои слова певец-политик старается подкреплять действиями. Так, именно активисты «Голоса» устроили недавно акцию протеста у здания телеканала NEWSONE, требуя отмены телемоста между Россией и Украиной.

Вакарчук уверяет общественность, что его партия не связана с олигархическими кругами и получает пожертвования лишь от рядовых бизнесменов. Он и его партия могут рассматриваться бизнес-кругами в качестве противовеса Игорю Коломойскому, которого СМИ давно связывают с действующим президентом Зеленским, пояснил RT источник в партии «Батькивщина».

«Зеленский не пытается защитить интересы государства в судебной тяжбе Коломойского из-за активов «ПриватБанка». Все понимают, что, если Коломойский выиграет суд, у него может возникнуть интерес и к другим активам. Поэтому украинский бизнес вкладывает средства в партию «Голос» в расчёте на то, что, пройдя в Раду, она сможет блокировать решения, выгодные только отдельным олигархам», — считает собеседник RT.

Комментируя настроения рядовых избирателей, эксперты обращают внимание на политическую ветреность украинского электората. По мнению источника RT в «Радикальной партии», украинцы «очень быстро очаровываются и так же быстро разочаровываются» политиками.

«Ещё полгода назад рейтинг Вакарчука не позволял ему пройти в Раду, сейчас же популярность его партии растёт. Украинцы хотят видеть новые лица в политике и в итоге готовы голосовать за певцов и шоуменов. Но избиратели и разочаровываются очень быстро. Поэтому часть людей, которые голосовали за Зеленского, сегодня готовы поддержать Вакарчука», — подытожил собеседник RT.