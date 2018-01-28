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Начинайте готовиться: Глава МВД Украины пообещал бросить полицейских на покорение Донбасса
28 января 2018, 06:09 • 299 • Политика
Аваков призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе в Донбассе.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинских полицейских и нацгвардейцев готовиться к тому, что их бросят на покорение Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее видеообращение главы МВД было опубликовано на странице ведомства в социальной сети Twitter.
Аваков заявил, что рано или поздно наступит такое время, когда отрядам полиции и Национальной гвардии придётся заходить на территорию Донбасса и "освобождать её". Затем глава МВД добавил, что полицейским и нацгвардейцам придётся там очень тяжело, а потому надо готовится к этому уже сегодня.
Также он добавил, что то же самое касается и Крыма.
Ранее Аваков заявил о том, что планирует создать патрульную полицию Крыма и Севастополя. Однако поскольку регион уже несколько лет является территорией России, новосозданная полиция будет патрулировать дороги у границы полуострова с Украиной.
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