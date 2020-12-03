«Начиная с 4 декабря»: Собянин объявил об открытии в Москве записи на вакцинацию от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнётся 5 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, первыми препарат смогут получить работники сфер образования, здравоохранения и соцслужб — по предварительной записи. Отмечается, что по мере поступления больших партий вакцины этот перечень будет расширяться. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 8 декабря разработать и утвердить временные правила доставки препарата в регионы страны. Накануне Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию к концу следующей недели. За последние сутки в стране выявлено 28 145 новых случаев коронавируса. В общей сложности число заболевших COVID-19 в России достигло 2 375 546. При этом выздоровел 1 859 851 человек (29 502 — за сутки), умерли 41 607 пациентов (554 летальных исхода за день).

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице 4 декабря открывается электронная запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования, здравоохранения и соцслужб. Работа прививочных пунктов начнётся с 5 декабря.

«В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные ёмкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошёл специальное обучение», — сообщил Собянин в своём блоге.

«По согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб... По мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять» — добавил мэр.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря разработать и утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Срок его исполнения — 8 декабря», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке подчёркивается, что губернаторам регионов необходимо продолжать работу по обеспечению надлежащей медпомощью и лекарствами больных с COVID-19, проходящим лечение дома. Кроме того, премьер обязал глав субъектов Федерации следить за тем, чтобы принимаемые санитарно-эпидемиологические меры были адекватны обстановке в регионе.

«Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Отмечается, что Минздрав и Роспотребнадзор будут на регулярной основе представлять кабмину сводный доклад о выполнении данных поручений.

Накануне президент России Владимир Путин поручил «начать к концу следующей недели масштабную вакцинацию». В первую очередь прививки должны быть сделаны представителям групп риска — врачам и учителям.

В свою очередь, Татьяна Голикова подчеркнула, что вакцинация будет проходить бесплатно и на добровольной основе. Она также выразила уверенность, что на этой неделе будут завершены все подготовительные мероприятия для начала прививочной кампании.

Reuters

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Кроме того, 2 декабря постпредство России при ООН и Минздрав РФ провели презентацию вакцины «Спутник V» на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. В онлайн-заседании приняли участие представители 55 стран.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в пострегистрационных исследованиях препарата приняли участие более 40 тыс. человек, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что подана заявка на одобрение российской вакцины в 40 государствах. Он подчеркнул, что стоимость препарата для зарубежных потребителей составит менее $10 за дозу, на данный момент от более чем 50 стран поданы заявки на поставку суммарно 1,2 млрд доз препарата.

«Приоритетом для всех нас сегодня является объединение усилий в борьбе с коронавирусом, основываясь на солидарности, с учётом усилий, предпринимаемых ООН и ВОЗ в рамках глобального реагирования на пандемию», — добавил постпред России при ООН Василий Небензя.

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Россия — единственная страна, предложившая вакцинировать сотрудников организации. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш сделает прививку от COVID-19, как только вакцина будет доступна.

Предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН предложил в конце сентября Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Статистика COVID-19

Общее число выявленных с начала эпидемии случаев коронавирусной инфекции в России достигло 2 375 546. За последние сутки COVID-19 диагностирован у 28 145 человек — это максимальный суточный прирост за всё время наблюдений (за предшествовашие этому двое суток в стране были выявлено 25 345 и 26 402 заболевших).

С начала распространения коронавирусной инфекции в России выздоровел 1 859 851 пациент (78,29%), в том числе 29 502 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 41 607 человек (1,75%). За последние сутки зарегистрировано 554 летальных исхода.

Лидер в стране по количеству выявленных случаев — Москва. За всё время в городе было зафиксировано 625 189 заболевших коронавирусом (7750 — за последние сутки), из них 471 833 человек выздоровели, 9 126 — скончались.

Как пояснили в столичном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19, волнообразная динамика новых выявленных случаев в течение недели (максимум случаев приходится на середину недели) связана с тем, что пик обращений граждан в медицинские центры приходится на понедельник-вторник. Исходя из 48-часового периода обработки проб, получается, что пиковые показатели приходятся на четверг-пятницу.

«Аналогичные тенденции разброса показателя новых случаев в течение недели отмечаются и в других мегаполисах, сопоставимых с Москвой по численности населения. Это нормальная закономерность, причина которой в большом числе лабораторий, проведённых анализов, а также поведенческом факторе», — пояснили в оперштабе.

«Для объективной картины стоит анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость. Так, на прошлой неделе рост новых случаев COVID-19 составил всего 3%», — добавили в столичном оперштабе

Также более 300 новых эпизодов COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Санкт-Петербурге (3692), Московской (1193) и Нижегородской (481) областях, Республике Карелия (472), Архангельской (399), Свердловской (382), Вологодской (359) и Воронежской (353) областях, Хабаровском крае (338), Ростовской области (337), а также Красноярском (333) и Пермском (307) краях.

Комментируя принимаемые меры предосторожности, ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев отметил, что нельзя заменять маски шарфами. Он напомнил, что для эффективной защиты маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот, а носить средство индивидуальной защиты нужно не более трёх часов.

«Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речи идти не может. Маски — это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком», — цитирует его РИА Новости.

globallookpress.com

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Добавим, что 3 декабря в Восточном военном округе стартовала вакцинация военнослужащих от COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, первая партия препарата от коронавируса была доставлена в Хабаровск самолётом военно-транспортной авиации ВВО в специальных термоконтейнерах.

Отмечается, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские сотрудники, которые работают в военных медицинских учреждениях с больными COVID-19. Накануне первые партии вакцины поступили в военные госпитали Центрального и Южного военного округов.

27 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах. В общей сложности привить планируется более 400 тыс. военнослужащих.