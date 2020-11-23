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Начинается глобальный передел мира, и Россия может сыграть ключевую роль - Глазьев
23 ноября 2020, 17:35 • 157 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев уверен, что начинается глобальный передел мира. Появляются новые центры экономического развития, США и Европа рушатся на глазах. В подобной ситуации Россия может сыграть ключевую роль, однако для этого придётся предпринять особые усилия.
Экономист, академик РАН, член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в своей речи на съезде Общества "Царьград" говорил о серьёзном вызове для России, который придётся принять в любом случае. В условиях падения Европы и США на мировой арене появляется новый лидер - Юго-Восточная Азия, где в настоящее время свои позиции продолжает укреплять Китай. Уже в этом году китайская экономика преодолела коронавирусный спад, напомнил Глазьев.
Каждая такая смена - это мировые войны, связанные с тем, что властвующая элита уходящих гегемонов - лидеров глобального развития, которые уже не в состоянии обеспечивать мировой экономический рост и подъём общественного благосостояния, изо всех сил старается удержать свое доминирование в мире, подчеркнул академик РАН.
"В том числе развязывая мировые войны с теми новыми центрами экономической активности, которые они не контролируют. Как правило, новые центры экономической активности возникают на периферии, пользуясь технологиями, институтами, знаниями старых центров. Но в то время как старые мировые экономические центры выдыхаются и их развитие прекращается, новые центры, осваивая другие инструменты, развивая иные институты, принимая новые способы организации производства и опираясь на особый технологический уклад, совершают экономический рывок", - подчеркнул Сергей Глазьев.
Россия должна лишь использовать инструменты и собственный потенциал, успев поймать момент. Сергей Глазьев уверен, что мы можем это сделать. Нужно лишь сменить принципы экономического развития.
Напомним, в ходе съезда накануне было принято решение о создании на базе Общества "Двуглавый Орёл" нового общественного движения "Царьград", объединившего русские православные организации. В деталях о движении и его целях "Первый русский" писал накануне.
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