Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Главная / Политика

Начинается глобальный передел мира, и Россия может сыграть ключевую роль - Глазьев

23 ноября 2020, 17:35  •  157 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев уверен, что начинается глобальный передел мира. Появляются новые центры экономического развития, США и Европа рушатся на глазах. В подобной ситуации Россия может сыграть ключевую роль, однако для этого придётся предпринять особые усилия.
Экономист, академик РАН, член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в своей речи на съезде Общества "Царьград" говорил о серьёзном вызове для России, который придётся принять в любом случае. В условиях падения Европы и США на мировой арене появляется новый лидер - Юго-Восточная Азия, где в настоящее время свои позиции продолжает укреплять Китай. Уже в этом году китайская экономика преодолела коронавирусный спад, напомнил Глазьев.
"Для нашей страны это очень серьёзный вызов, связанный с тем, что после краха Советского Союза мы утратили экономический суверенитет и фактически стали сырьевым придатком, периферией европейской и американской экономик. За счёт нашего сырья, за счёт более триллиона долларов капиталов, вывезенных из страны, за счёт колоссальной утечки умов после краха Советского Союза США и Евросоюз сумели безбедно прожить ещё четверть столетия. Но с 2009 года мир вступает в неизбежную фазу смены вековых циклов системного накопления капитала", - подчеркнул Глазьев.
Каждая такая смена - это мировые войны, связанные с тем, что властвующая элита уходящих гегемонов - лидеров глобального развития, которые уже не в состоянии обеспечивать мировой экономический рост и подъём общественного благосостояния, изо всех сил старается удержать свое доминирование в мире, подчеркнул академик РАН.
"В том числе развязывая мировые войны с теми новыми центрами экономической активности, которые они не контролируют. Как правило, новые центры экономической активности возникают на периферии, пользуясь технологиями, институтами, знаниями старых центров. Но в то время как старые мировые экономические центры выдыхаются и их развитие прекращается, новые центры, осваивая другие инструменты, развивая иные институты, принимая новые способы организации производства и опираясь на особый технологический уклад, совершают экономический рывок", - подчеркнул Сергей Глазьев.
Россия должна лишь использовать инструменты и собственный потенциал, успев поймать момент. Сергей Глазьев уверен, что мы можем это сделать. Нужно лишь сменить принципы экономического развития.
Напомним, в ходе съезда накануне было принято решение о создании на базе Общества "Двуглавый Орёл" нового общественного движения "Царьград", объединившего русские православные организации. В деталях о движении и его целях "Первый русский" писал накануне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина
23 ноября 2020, 13:55
На Украине обратились к российскому президенту с просьбой
23 ноября 2020, 16:40
На Украине признали вину в крушении MH17
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявлени...
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Ста...
23 ноября 2020, 13:55
На Украине обратились к российскому президенту с просьбой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
21 ноября 2020, 15:10
Русские сбегут из Приднестровья при одном условии
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис
22 ноября 2020, 08:35
Украинских потребителей электричества "развели" на десятки миллиардов
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.