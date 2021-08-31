«Начинается дипломатическое продолжение»: США объявили об окончании вывода войск из Афганистана

США завершили эвакуацию войск из Афганистана, заявили в Пентагоне. По словам представителей ведомства, военная операция Соединённых Штатов в этой стране окончена, далее начинается «дипломатическое продолжение». Президент США Джо Байден заявил, что принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана исходя из рекомендаций американских военных. Между тем талибы* также подтвердили уход американских войск и объявили о полной независимости Афганистана.

Вертолёт CH-47 Chinook загружен в транспортный самолёт C-17 Globemaster III ВВС США в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан Reuters © U.S. Central Command

Представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и об окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

Маккензи рассказал об этом в ходе брифинга, полный текст которого опубликован на сайте Пентагона.

«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и об окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев», — сказал он.

По его словам, последний американский самолёт к этому моменту покинул Афганистан. Как отметил генерал, это «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года».

«Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается её дипломатическое продолжение», — заявил Маккензи. При этом отмечается, что Госдепартамент будет прилагать все усилия для того, чтобы помочь оставшимся в Афганистане американским гражданам и вывезти их с территории этой страны.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден также прокомментировал ситуацию, заявив, что принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана исходя из рекомендаций американских военных. По словам Байдена, ему посоветовали завершить операцию по эвакуации по воздуху в планируемые сроки.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома, Байден намерен публично выступить в среду, 1 сентября, чтобы подробнее объяснить своё решение.

Байден также напомнил, что талибы* обещали предоставлять возможность свободно покинуть Афганистан.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, назвал операцию по эвакуации людей из Кабула одной из самых сложных в истории Соединённых Штатов. По его словам, в ходе операции из Афганистана вывезли более 123 тыс. человек, в том числе 6 тыс. американских граждан.

Командующий 18-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Крис Донахью, который поднимается на борт С-17 ВВС США, завершая 20-летнюю операцию

Reuters

© XVIII Airborne Corps

Он также рассказал, что США приостановили своё дипломатическое присутствие в Кабуле и перенесли дипломатическую деятельность в Катар.

Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полёты над всей территорией Афганистана. Единственное исключение предусмотрено для одного маршрута вдоль восточной границы страны.

«Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы для облёта», — приводит ТАСС уведомлении регулятора.

Отмечается, что любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана, а также следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение от управления.

Представители талибов на фоне окончания вывода американских войск из Афганистана заявили о полной независимости страны. С соответствующим заявлением выступил представитель движения Забиулла Муджахид.

«Сегодня в полночь по афганскому времени (22:30 мск) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», — написал Муджахид в Twitter.

Вместе с тем представитель талибов заявил, что движение хотело бы поддерживать хорошие отношения с США.

Помимо прочего, СМИ сообщили об окончании консультаций о формировании нового правительства Афганистана. Как сообщил телеканал Al Jazeera, в ближайшее время будут объявлены итоги этой процедуры.

Талибы также обратились к мировому сообществу с просьбой оказать афганскому народу помощь в таких сферах, как экономика, образование и здравоохранение.

Напомним, что 26 августа представители движения «Талибан» после захвата почти всей территории Афганистана объявили об окончании войны. 27 августа в аэропорту Кабула произошло несколько взрывов, в результате которых погибли более 170 человек, в том числе как минимум 13 военнослужащих США. По данным СМИ, ответственность за атаки взяли на себя боевики «Исламского государства»**.

Несколько дней спустя Пентагон подтвердил, что США нанесли авиаудар в Кабуле, его целью был автомобиль с боевиками ИГ, которые намеревались атаковать аэропорт города.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.