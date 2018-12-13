Начинается борьба за Боснию и Герцеговину

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Борьба за влияние в Европе между НАТО и Россией не стихает ни на минуту. Основным театром, к счастью, пока еще не военных баталий являются Балканы. Инициатива на стороне Североатлантического альянса. В этом году НАТО «перетащила» на свою сторону Черногорию, а сейчас пытается уговорить последовать ее примеру Боснию и Герцеговину (БиГ), маленькую балканскую страну, которая, между прочим, стала в 1995 году местом первого применения силы альянсом.

На прошлой неделе министры иностранных дел членов НАТО возобновили деятельность программы, которой не занимались десять лет – Плана по принятию новых членов (МАР). Программу «достали с полки» под конкретную цель – БиГ.

Естественно, такой важный и сложный вопрос, как членство в Североатлантическом альянсе, не мог не вызвать ожесточенных споров в самой БиГ. Страну населяют три основных народа: босняки, исповедующие ислам, составляют по данным переписи 2013 года ровно половину всего населения страны. На долю сербов приходится почти треть (ок. 31%) населения БиГ, а хорватов - 15%. Босняки и хорваты в основном выступают за углубление связей с НАТО, но подавляющее большинство сербов во главе с их лидером Милорадом Додиком – категорически против альянса.

«Я не поддержу никакие действия, направленные на вступление страны в военный союз, будь то НАТО или какая-то другая организация»,- заявил Милорад Додик, представитель сербов в Президиуме БиГ, президентском совете, в который также входят Сефик Дзаферович от босняков и Желько Комшич от хорватов.

Иного мнения придерживается Сефик Дзаферович, считающий членство в НАТО одной из наиболее важных задач во внешней политике БиГ. Его поддерживает Желько Комшич, который, кстати, напоминает, что предшественник Додика в Президиуме – Небойша Радманович в 2009 г., когда впервые обсуждала идея вступления Боснии и Герцеговины в НАТО, идею поддержал.

«Республика Сербская тогда,- отвечает на это Додик,- действительно рассматривала вступление в НАТО, потому что нам казалось, что следует вести переговоры с альянсом. Сегодня геополитическая обстановка изменилась».

НАТО упорно пытается расширить свое влияние на Балканах, которые были сферой влияния Советского Союза и которые теперь считает своей сферой влияния и Россия как правопреемница СССР. Пока инициатива на стороне Североатлантического альянса: Словения, Хорватия и Черногория уже входят в НАТО, а Македония получила приглашение на вступление в июле этого года.

Что такое единство, в Боснии и Герцеговине уже давно забыли. После того, как страна стала фактически мусульмано-хорватской и сербской конфедерацией после Дейтонских соглашений, закончившей в 1995 году кровавые войны, члены Президиума спорят абсолютно обо всем, начиная от распределения бюджетных средств и заканчивая флагами, которые должны развеваться над зданием Президиума при их встречах.

За примерами разногласий далеко ходить не нужно. Не далее, как на прошлой неделе, Милорад Додик демонстративно покинул заседание Президиума в знак протеста против того, что над зданием не подняли флаг Республики Сербской.

Ни для кого не секрет, что НАТО сама виновата в крайне негативном отношении сербов к организации. В последний год войны в Боснии авиация НАТО бомбила позиции и города боснийских сербов. В Республике Сербской, конечно, не забыли и бомбежки натовской авиации в 1999 году родственных им сербов, живших в соседней Сербии.

«Тысячи бомб и тысячи убитых сербов в Республике Сербской и Сербии нельзя простить,- не так давно напомнил Милорад Додик.- Членство в НАТО будет унижением для всех сербов».

Додик находится в американском санкционном списке. Вашингтон обвиняет его в подрыве мира и стабильности в БиГ призывами к отделению Республики Сербской.

Споры кипят не только в самой Боснии и Герцеговине. Глава МИД России Сергей Лавров, например, в этом месяце обвинил НАТО и Евросоюз в ускорении усилий дальнейших завоеваний в регионе и предоставлении балканским странам ложного выбора, что они якобы должны быть на стороне или России, или НАТО.

Что касается самой НАТО, то Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что выбор за самими боснийцами.

«Сейчас решать: принимать наше предложения или отклонять его должна сама Босния и Герцеговина,- говорит Столтенберг.- Мы предоставили им такую возможность».

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