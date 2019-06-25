«Начинает сыпаться архитектура санкций»: как Украина отреагировала на возвращение полномочий России в ПАСЕ

После решения ПАСЕ допустить Россию к работе в июньскую сессию Украина отозвала своего представителя при Совете Европы для консультаций, заявил глава МИД республики Павел Климкин. Во вторник делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ. Официальный Киев намерен добиваться приостановки и ограничения полномочий России в Парламентской ассамблее. Оппоненты украинского президента Владимира Зеленского уже обвинили главу государства в бездействии. Как считают эксперты, украинцы не смогут помешать возвращению полномочий российской делегации, однако эта тема будет использоваться в ходе избирательной кампании в Раду.

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отозван в Киев для консультаций, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Это решение связано с принятием резолюции ПАСЕ о возвращении России в организацию.

«Во всём остальном Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно», — отметил Климкин.

Решение ПАСЕ допустить Россию к работе в июньской сессии организации вызвало шквал возмущения в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия России.

«Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнёры нас не услышали и поступили иначе», — написал украинский лидер в Facebook.

Из-за действий официального Киева российская делегация в ПАСЕ пока не смогла приступить к полноценной работе. Её полномочия, возвращённые решением Парламентской ассамблеи, приостановлены до среды. Украина воспользовалась одним из правил ПАСЕ, согласно которому полномочия национальной делегации могут быть оспорены, если за это выскажутся 30 делегатов, представляющие пять стран. 26 июня Парламентская ассамблея должна решить, восстанавливать ли полномочия российской делегации.

Это решение будет принято без участия украинцев, поскольку делегация страны покинула зал заседаний ПАСЕ.

«Мы на период этой сессии приняли решение о том, что украинская делегация будет принимать участие в обсуждении только тех пунктов (повестки), которые касаются наложения санкций на РФ», — заявил в эфире телеканала «Прямой» член ПАСЕ, зампредседателя фракции «Блок Петра Порошенко» (партия «Европейская солидарность») в Верховной раде Алексей Гончаренко.

По его словам, Украина будет добиваться ограничения прав российской делегации. В частности, официальный Киев хочет, чтобы представителей РФ не было в числе наблюдателей ПАСЕ на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Также Украина попробует помешать российским представителям занимать руководящие посты в комитетах организации, утверждает Гончаренко.

«На самом деле Украина ничего не может сделать, чтобы воспрепятствовать работе российской делегации в ПАСЕ», — сказал в беседе с RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал ситуацию с уходом украинской делегации с заседания ПАСЕ.

«Неконструктивная позиция украинцев, связанная с их уходом, только больше подрывает доверие к ним. Ещё вчера, когда нас не было в зале, никто не поддержал их риторику. Мне кажется, их поведение уже окончательно перешло все рамки. И так последние годы слышны только агрессия и крики по поводу того, чтобы заблокировать работу россиян в ПАСЕ», — сказал депутат.

По его словам, украинская делегация поняла, что шансов помешать России нет, и просто «решила уйти из зала».

«Насколько я знаю, сегодня они должны покинуть и Страсбург. Ну, пусть покричат, в Раде у них это хорошо получается. Тем не менее, думаю, эти депутаты вряд ли пройдут в новый состав парламента с такой позицией и бесконечной агрессией», — считает Калашников.

Одним из первых шагов российской делегации в ПАСЕ стало выдвижение на пост вице-спикера организации своего представителя, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом сообщила председатель Парламентской ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Мнения разделились

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Ирина Геращенко не исключила, что теперь вся миссия ПАСЕ не примет участие в наблюдении за выборами в Верховную раду.

«Мы считаем, часть нашей делегации, что Украина должна сегодня отозвать наше приглашение ПАСЕ принимать участие в качестве наблюдателя на парламентских выборах», — отметила она во вторник в эфире телеканала «Прямой».

Геращенко подчеркнула, что «организация, которая сама встала на путь саморазрушения, не может учить Украину демократии».

Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

В связи с возвратом полномочий российской делегации Зеленский оказался под огнём критики.

«После возвращения в Киев мы будем требовать встречу с новым украинским президентом, который никак не отреагировал на наши предложения встретиться и согласовать наши общие позиции накануне июньской сессии. А теперь мы будем требовать как делегация этой встречи, потому что возможно он не понимает, его команда не понимает, но речь идёт об очень серьёзных вызовах, которые касаются не просто Совета Европы. Начинает сыпаться вся сложно выстроенная архитектура санкций против РФ», — от имени украинской делегации в ПАСЕ заявила Геращенко в эфире телеканала «Прямой».

По её словам, на этой встрече с президентом будет предложено приостановить членство Украины в Парламентской ассамблее.

«Украина вряд ли будет приостанавливать своё членство в ПАСЕ. Конечно, это было бы логичным и разумным продолжением их протестов, но есть опасность, что Европа этого не заметит», — сказал Коктыш.

С резкой критикой Зеленского выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Международная коалиция за Украину уничтожена решением ПАСЕ. Кстати, это также следствие президентских выборов на Украине и бездействия нового президента. По сути, на наших глазах создаётся коалиция на поддержку агрессии и аннексии. Но с нами верные друзья. И главное — с нами Правда!» — написал он в Twitter.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию с просьбой пригласить российскую делегацию к участию в июньской сессии. «За» проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших, 62 высказались против, остальные воздержались. Среди поддержавших резолюцию о приглашении российской делегации были делегаты из Германии, Франции, Италии, Нидерландов, скандинавских стран. Против были представители Грузии, Прибалтики и Великобритании.

«Резолюция была принята. Мы это считаем весьма и весьма позитивным шагом», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также подчеркнул важность того, что «делегации, которые эту резолюцию проголосовали — а их большинство, — чётко заявили, что права, которые возвращаются России, не могут быть оспорены».

В Кремле также позитивно оценили принятие резолюции.

«Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев — это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он назвал решение ПАСЕ победой здравого смысла.

«Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации», — добавил он.

«Подарок» Зеленскому

Украинские политики расценили резолюцию ПАСЕ как внешнеполитический провал руководства страны.

«Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесён не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», — написал в Facebook бывший президент, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко.

Вместе с тем отмечается, что это поражение закономерно.

«Произошло то, о чем эксперты говорили последние два года. Европа устала от Украины и не понимает, зачем поддерживать коррумпированное государство и политиков, которые за пять лет не смогли провести реформы. Так что это понятный результат провала внешней политики страны, и единственное, что остаётся украинской делегации, — впасть в истерику. Чем они собственно и занимаются. Только не понимаю тогда, зачем этим заниматься в ПАСЕ. Можно сидеть в Киеве и ничего от этого не изменится», — подчеркнул источник RT в партии «Народный фронт».

Большинство опрошенных RT парламентариев обвиняют в провале лично Владимира Зеленского, который не сразу сделал заявление о происходящем. Этот факт, например, отметил в беседе с RT представитель партии «Батькивщина».

«Зеленский только приступил к выполнению своих обязанностей и решение ПАСЕ — это «подарок» ему от представителей предыдущей власти. Судя по истерике в соцсетях и достаточно слабому заявлению Зеленского, что к его мнению в Германии и Франции не прислушались, рейтинг партии «Слуга народа» может упасть. Население Украины слабо понимает, что такое ПАСЕ и зачем вообще нужна эта организация, но всех волнует усиление России», — пояснил собеседник RT.

Решение ПАСЕ не было неожиданностью для руководства страны и депутатов, говорит источник RT в Радикальной партии.

«В этой ситуации поведение украинских дипломатов вызывает удивление. Они устроили истерику, угрожают выйти из ПАСЕ. Видно, что они не готовы к тому, что произошло и не выработали единой позиции. Зато все вокруг обвиняют ЕС в отсутствии поддержки Украины. Но смею напомнить, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон не являются президентами Украины. Почему они должны защищать Украину, если сами украинские чиновники этого не делают. Я думаю, что всё идёт к ухудшению отношений между ЕС и Киевом. Если чиновники на Украине идут вразнос, то их, как правило, уже не остановить», — прокомментировал ситуацию представитель Радикальной партии.

Реакция украинских политиков оказалась несерьёзной, заявил источник RT в партии «Самопомощь».

«Самое интересное, что сейчас все занимаются поиском виновных. Естественно, что политическая элита назначила виновным Владимира Зеленского, а сам Зеленский — руководство ЕС. Что теперь делать — непонятно, никакой внятной стратегии озвучено не было. Это хорошо характеризует ситуацию в стране. Все борются за рейтинги своих партий перед выборами в парламент, а реальная ситуация в стране или за её пределами никого не волнует. Я думаю, что через пару дней истерика стихнет и о ПАСЕ все забудут. Об этой ситуации ещё, вероятно, вспомнят перед выборами», — сообщил собеседник RT.

По мнению Коктыша, радикально настроенная часть населения Украины воспримет возвращение России в ПАСЕ, как «поражение».

«Некоторые граждане Украины будут обескуражены, потому что это развенчивание тех мифов о евросолидарности, которые долгое время культивировались в стране», — подчеркнул эксперт.

Предвыборный фактор

Возвращение российской делегации в ПАСЕ будет использовано украинскими политиками в предвыборных интересах, считают политологи. Как заявил в беседе с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, противники действующего украинского президента будут обвинять главу государства в неспособности помешать возвращению России в ПАСЕ. Однако избиратели с этим обвинением не согласятся.

Проевропейский митинг в Киеве

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© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«Сейчас вряд ли возвращение российской делегации в ПАСЕ скажется на рейтинге Зеленского. Ему хватило ума дистанцироваться от этой истории», — отметил он.

Возвращение России в ПАСЕ — символическое поражение Порошенко, а не Зеленского, так как это решение было подготовлено, когда нынешний украинский президент ещё не вступил в должность, сказал в беседе с RT украинский политолог Руслан Бортник.

«В ПАСЕ нет депутатов Зеленского. Но зато там есть представители партии Порошенко. Тем не менее экс-президент постарается обвинить во всём именно Зеленского, чтобы снять с себя ответственность», — напомнил эксперт.

Эксперты также отмечают, что помешать возвращению российской делегации в ПАСЕ украинские политики не могут.

«Сегодня от Украины не так много зависит в ПАСЕ. Я надеюсь, что Украина не откажется от работы в этой международной организации, а продолжит использовать её как форму для диалога и представления своей позиции. А механизма эффективного воспрепятствования России у Украины в ПАСЕ нет», — отметил Бортник.