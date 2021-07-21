«Начертить красные линии»: как в Великобритании предлагают сдерживать Россию на границе с Украиной

В комитете по обороне нижней палаты британского парламента выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что Россия организовала «крупнейшее военное наращивание» вблизи границы с Украиной. Британские парламентарии предлагают продолжать оказывать дипломатическую и военную поддержку Киеву совместно с НАТО. В частности, речь идёт об усилении военно-морского флота Украины и обеспечении свободы судоходства в Чёрном море. Кроме того, в Британии предлагают определить совместно с НАТО красные линии для России. Опрошенные RT эксперты в свою очередь указывают, что Соединённое Королевство использует образ «российской угрозы» для оправдания трат военного бюджета на совместные учения с Украиной. По мнению специалистов, подобные действия по отношению к России являются провокацией и попыткой военно-политического диктата.

Комитет по обороне палаты общин Великобритании опубликовал доклад, посвящённый ситуации в районе российско-украинской границы. В документе отмечается, что конфликт на востоке страны между самопровозглашёнными республиками Донбасса и правительственными силами Украины остаётся нерешённым, несмотря на попытки политического урегулирования (Минские соглашения 2015 года и договорённости о всеобъемлющем прекращении огня, вступившие в силу в июле 2020-го).

Авторы отчёта констатируют, что в последние месяцы ситуация в регионе обострилась, участились нарушения режима тишины на линии соприкосновения в Донбассе. Так, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, если в июле — ноябре 2020-го фиксировалось в среднем по 600 случаев нарушения режима прекращения огня в месяц, то в апреле 2021-го это число выросло до 6600.

На этом фоне, отмечается в отчёте, российская сторона с конца марта перебрасывала войска и технику в Крым, Воронежскую и Ростовскую области. По словам британских парламентариев, масштабы развёртывания этих сил и их близость к украинской границе вызвали тревогу на Украине и в международном сообществе.

«Россия мобилизовала большое количество войск и военной техники вблизи границы с Украиной в рамках крупнейшего наращивания военной мощи со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — говорится в тексте документа.

Напомним, 22 апреля на крымском полигоне Опук прошли межвидовые учения Вооружённых сил России. В них приняли участие более 10 тыс. военнослужащих. Чуть позже министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и поставил задачу приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. Однако в Британии утверждают, что российские войска якобы по-прежнему находятся вблизи границы с Украиной.

«Крайний срок 1 мая, к которому Россия обещала отвести дополнительные войска, находящиеся на границе с Украиной, прошёл; Великобритания, совместно с союзниками по НАТО и другими странами — членами ОБСЕ, должна настоять на том, чтобы Россия отвела все свои вспомогательные подразделения и технику от границы с Украиной и за пределы Крыма», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» для обеспечения безопасности государства. Он подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности», — сказал Песков.

«Оправдывают военный бюджет»

В британском комитете по обороне нижней палаты парламента действия России называют «военной агрессией» и «подрывной деятельностью».

«Продолжающаяся военная агрессия России и её подрывная деятельность в отношении соседних стран ведёт к глубокой нестабильности в Европе и вызывает всё большую обеспокоенность у НАТО, связанную со стремлением сдерживать Россию и в то же время повышать в регионе устойчивость и поддерживать в нём коллективную безопасность», — отмечается в тексте документа.

Украинско-британские учения «Казацкая булава — 2021»

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В беседе с RT политолог Иван Мезюхо отметил, что британские парламентарии используют антироссийскую риторику для оправдания военного бюджета, потраченного на совместные военные учения на территории Украины.

«Представители законодательной ветви власти этой страны (Великобритании. — RT) должны как-то оправдывать расходы, которые несёт Соединённое Королевство в связи с участием в сухопутных и морских учениях на Украине. Поэтому антироссийская направленность в некотором смысле оправдывает затраты денежных средств британских налогоплательщиков на то, чтобы проводить совместные учения с украинской стороной», — заявил политолог.

Схожее мнение высказал американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

«Во-первых, поскольку это комитет по обороне подготовил доклад, то вполне понятно, что нужен бюджет для защиты от России. Что касается всего остального, если Россия проводит манёвры и где-то сосредотачивает свои вооружения, она это делает на своей территории, что полностью укладывается в концепцию суверенитета», — пояснил эксперт.

Британские парламентарии также призывают Россию к «прозрачности» в вопросе действий своих вооружённых сил вблизи границ.

«Россия имеет право развёртывать войска на собственной территории, но также в интересах безопасности и стабильности в регионе обязана сохранять прозрачность в том, что касается военных учений и военной деятельности вблизи своих границ», — отмечают авторы отчёта.

При этом законодатели Соединённого Королевства предложили опровергать позицию России, представители которой не раз отмечали, что расширение НАТО представляет угрозу её национальной безопасности.

«Великобритания и НАТО должны противостоять российской риторике о том, что членство Украины в НАТО и расширение НАТО в целом представляют угрозу для безопасности России, указывая, например, на то, что именно Россия, а не Украина или НАТО предпринимает или поддерживает действия, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе», — говорится в документе.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил усиление давления на Россию в области геополитических интересов.

«США, Великобритания и Запад давно заявляли, что Россия не может претендовать на какие-либо геополитические интересы на своих границах. И в данном случае речь идёт об Украине и о странах постсоветского пространства в целом. Великобритания в данном случае пытается быть одним из лидеров усиления антироссийского давления вместе с НАТО», — заявил Почта в разговоре с RT.





«Созданы для провокации России»





Авторы отчёта говорят о необходимости тесного сотрудничества с Украиной, НАТО и другими союзниками «для наблюдения за ситуацией на земле, обмена разведданными и планирования совместных действий для обеспечения коллективной безопасности в регионе».

Эти действия соответствуют концепции «Глобальная Британия», в рамках которой в марте 2021 года был опубликован Комплексный обзор приоритетов в области безопасности, обороны, развития и внешней политики. В документе Россия обозначена «как самая острая прямая угроза для Великобритании».





Таким образом, британские законодатели предлагают ряд мер по защите от «всего спектра угроз, исходящих от России». В первую очередь, речь идёт о поддержке и наращивании военно-морских сил Украины.

Напомним, 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender Украина и Великобритания подписали меморандум о партнёрстве в сфере военного судостроения.

«Данное соглашение предусматривает межправительственную куплю-продажу двух обновлённых тральщиков — искателей мин типа «Сэндаун» и совместную разработку и строительство для Украины восьми ракетных катеров, два из которых будут построены в Великобритании, а также помощь Украине со стороны Великобритании в возведении двух морских баз на Чёрном и Азовском морях», — указано в отчёте комитета по обороне.

Кроме того, согласно документу, «будущие обязательства» Великобритании включают обеспечение безопасности и свободы судоходства.

«В рамках этого мы будем и дальше пользоваться свободой действий в Чёрном море», — подчёркивают законодатели.

Эсминец Defender ВМС Великобритании (слева) в районе мыса Фиолент

РИА Новости

© ФСБ РФ

Напомним, 23 июня 2021 года эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и на 3 км вошёл в территориальные воды России в районе мыса Фиолент. Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской границы.

В Британии назвали провокацию Defender в Чёрном море «мирным проходом» и пообещали новые заходы кораблей в «воды Украины».

Политолог Иван Мезюхо пояснил в беседе с RT, что подобные меры созданы для провокации России.

«Предложения, описанные в тексте этого документа, направлены на то, чтобы спровоцировать Российскую Федерацию. Я думаю, что у инициаторов этого документа не выйдет каким-либо образом скомпрометировать нашу страну. Мы должны быть готовы к тому, что и Великобритания, и США увеличат свою активность в акватории Чёрного моря», — выразил мнение эксперт.

Так, парламентарии предлагают Великобритании совместно с НАТО определить красные линии для России.

«Великобритания и НАТО должны определить свои красные линии и соответствующие действия, которые могут быть предприняты, если Россия пересечёт такую красную линию», — говорится в документе.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта назвал подобные идеи «попыткой идеологического и военно-политического диктата объединённого Запада по отношению к России».

«Я за этим вижу попытку отказать России в праве на внешнюю политику. Что вся внешнеполитическая деятельность России опасна для глобальной безопасности, и мы (Великобритания. — RT) с помощью НАТО будем всё определять, а вы должны нам свято верить. С чем мы, конечно, не согласимся», — заключил эксперт.