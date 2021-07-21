Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
Главная / В мире

«Начертить красные линии»: как в Великобритании предлагают сдерживать Россию на границе с Украиной

21 июля 2021, 08:50  •  332 • В мире
В комитете по обороне нижней палаты британского парламента выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что Россия организовала «крупнейшее военное наращивание» вблизи границы с Украиной. Британские парламентарии предлагают продолжать оказывать дипломатическую и военную поддержку Киеву совместно с НАТО. В частности, речь идёт об усилении военно-морского флота Украины и обеспечении свободы судоходства в Чёрном море. Кроме того, в Британии предлагают определить совместно с НАТО красные линии для России. Опрошенные RT эксперты в свою очередь указывают, что Соединённое Королевство использует образ «российской угрозы» для оправдания трат военного бюджета на совместные учения с Украиной. По мнению специалистов, подобные действия по отношению к России являются провокацией и попыткой военно-политического диктата.
 
РИА Новости © Василий Батанов
 

Комитет по обороне палаты общин Великобритании опубликовал доклад, посвящённый ситуации в районе российско-украинской границы. В документе отмечается, что конфликт на востоке страны между самопровозглашёнными республиками Донбасса и правительственными силами Украины остаётся нерешённым, несмотря на попытки политического урегулирования (Минские соглашения 2015 года и договорённости о всеобъемлющем прекращении огня, вступившие в силу в июле 2020-го).

Авторы отчёта констатируют, что в последние месяцы ситуация в регионе обострилась, участились нарушения режима тишины на линии соприкосновения в Донбассе. Так, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, если в июле — ноябре 2020-го фиксировалось в среднем по 600 случаев нарушения режима прекращения огня в месяц, то в апреле 2021-го это число выросло до 6600.

На этом фоне, отмечается в отчёте, российская сторона с конца марта перебрасывала войска и технику в Крым, Воронежскую и Ростовскую области. По словам британских парламентариев, масштабы развёртывания этих сил и их близость к украинской границе вызвали тревогу на Украине и в международном сообществе.

«Россия мобилизовала большое количество войск и военной техники вблизи границы с Украиной в рамках крупнейшего наращивания военной мощи со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — говорится в тексте документа.

Напомним, 22 апреля на крымском полигоне Опук прошли межвидовые учения Вооружённых сил России. В них приняли участие более 10 тыс. военнослужащих. Чуть позже министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и поставил задачу приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. Однако в Британии утверждают, что российские войска якобы по-прежнему находятся вблизи границы с Украиной.

«Крайний срок 1 мая, к которому Россия обещала отвести дополнительные войска, находящиеся на границе с Украиной, прошёл; Великобритания, совместно с союзниками по НАТО и другими странами — членами ОБСЕ, должна настоять на том, чтобы Россия отвела все свои вспомогательные подразделения и технику от границы с Украиной и за пределы Крыма», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» для обеспечения безопасности государства. Он подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности», — сказал Песков.

«Оправдывают военный бюджет»

В британском комитете по обороне нижней палаты парламента действия России называют «военной агрессией» и «подрывной деятельностью».

«Продолжающаяся военная агрессия России и её подрывная деятельность в отношении соседних стран ведёт к глубокой нестабильности в Европе и вызывает всё большую обеспокоенность у НАТО, связанную со стремлением сдерживать Россию и в то же время повышать в регионе устойчивость и поддерживать в нём коллективную безопасность», — отмечается в тексте документа. 

  • Украинско-британские учения «Казацкая булава — 2021»
  • Facebook
  • © UkrainianLandForces

В беседе с RT политолог Иван Мезюхо отметил, что британские парламентарии используют антироссийскую риторику для оправдания военного бюджета, потраченного на совместные военные учения на территории Украины.

«Представители законодательной ветви власти этой страны (Великобритании. — RT) должны как-то оправдывать расходы, которые несёт Соединённое Королевство в связи с участием в сухопутных и морских учениях на Украине. Поэтому антироссийская направленность в некотором смысле оправдывает затраты денежных средств британских налогоплательщиков на то, чтобы проводить совместные учения с украинской стороной», — заявил политолог.

Схожее мнение высказал американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

«Во-первых, поскольку это комитет по обороне подготовил доклад, то вполне понятно, что нужен бюджет для защиты от России. Что касается всего остального, если Россия проводит манёвры и где-то сосредотачивает свои вооружения, она это делает на своей территории, что полностью укладывается в концепцию суверенитета», — пояснил эксперт.

Британские парламентарии также призывают Россию к «прозрачности» в вопросе действий своих вооружённых сил вблизи границ.

«Россия имеет право развёртывать войска на собственной территории, но также в интересах безопасности и стабильности в регионе обязана сохранять прозрачность в том, что касается военных учений и военной деятельности вблизи своих границ», — отмечают авторы отчёта.

При этом законодатели Соединённого Королевства предложили опровергать позицию России, представители которой не раз отмечали, что расширение НАТО представляет угрозу её национальной безопасности.

«Великобритания и НАТО должны противостоять российской риторике о том, что членство Украины в НАТО и расширение НАТО в целом представляют угрозу для безопасности России, указывая, например, на то, что именно Россия, а не Украина или НАТО предпринимает или поддерживает действия, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе», — говорится в документе.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил усиление давления на Россию в области геополитических интересов.

«США, Великобритания и Запад давно заявляли, что Россия не может претендовать на какие-либо геополитические интересы на своих границах. И в данном случае речь идёт об Украине и о странах постсоветского пространства в целом. Великобритания в данном случае пытается быть одним из лидеров усиления антироссийского давления вместе с НАТО», — заявил Почта в разговоре с RT.

«Созданы для провокации России»

Авторы отчёта говорят о необходимости тесного сотрудничества с Украиной, НАТО и другими союзниками «для наблюдения за ситуацией на земле, обмена разведданными и планирования совместных действий для обеспечения коллективной безопасности в регионе».

День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского блогера

Эти действия соответствуют концепции «Глобальная Британия», в рамках которой в марте 2021 года был опубликован Комплексный обзор приоритетов в области безопасности, обороны, развития и внешней политики. В документе Россия обозначена «как самая острая прямая угроза для Великобритании».

Таким образом, британские законодатели предлагают ряд мер по защите от «всего спектра угроз, исходящих от России». В первую очередь, речь идёт о поддержке и наращивании военно-морских сил Украины.

Напомним, 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender Украина и Великобритания подписали меморандум о партнёрстве в сфере военного судостроения.

«Данное соглашение предусматривает межправительственную куплю-продажу двух обновлённых тральщиков — искателей мин типа «Сэндаун» и совместную разработку и строительство для Украины восьми ракетных катеров, два из которых будут построены в Великобритании, а также помощь Украине со стороны Великобритании в возведении двух морских баз на Чёрном и Азовском морях», — указано в отчёте комитета по обороне.

Кроме того, согласно документу, «будущие обязательства» Великобритании включают обеспечение безопасности и свободы судоходства.

«В рамках этого мы будем и дальше пользоваться свободой действий в Чёрном море», — подчёркивают законодатели.

  • Эсминец Defender ВМС Великобритании (слева) в районе мыса Фиолент
  • РИА Новости
  • © ФСБ РФ

Напомним, 23 июня 2021 года эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и на 3 км вошёл в территориальные воды России в районе мыса Фиолент. Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской границы.

В Британии назвали провокацию Defender в Чёрном море «мирным проходом» и пообещали новые заходы кораблей в «воды Украины».

Политолог Иван Мезюхо пояснил в беседе с RT, что подобные меры созданы для провокации России.

«Предложения, описанные в тексте этого документа, направлены на то, чтобы спровоцировать Российскую Федерацию. Я думаю, что у инициаторов этого документа не выйдет каким-либо образом скомпрометировать нашу страну. Мы должны быть готовы к тому, что и Великобритания, и США увеличат свою активность в акватории Чёрного моря», — выразил мнение эксперт.

Так, парламентарии предлагают Великобритании совместно с НАТО определить красные линии для России.

«Великобритания и НАТО должны определить свои красные линии и соответствующие действия, которые могут быть предприняты, если Россия пересечёт такую красную линию», — говорится в документе.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта назвал подобные идеи «попыткой идеологического и военно-политического диктата объединённого Запада по отношению к России».

«Я за этим вижу попытку отказать России в праве на внешнюю политику. Что вся внешнеполитическая деятельность России опасна для глобальной безопасности, и мы (Великобритания. — RT) с помощью НАТО будем всё определять, а вы должны нам свято верить. С чем мы, конечно, не согласимся», — заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






332
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС России
21 июля 2021, 05:15
День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского блогера
21 июля 2021, 01:35
"Ещё одна подделка": Иностранные "эксперты" оценили новый русский истребитель
20 июля 2021, 19:10
После вакцинации у мужчины парализовало лицо. Второй укол стал подтверждением догадки
20 июля 2021, 23:45
Страны четыре, а меча три? Болгары отпустили сальную шутку из-за учений на Украине
21 июля 2021, 05:15
"Я волен пользоваться интернетом": Протасевич рассказал о подвохах в общении с бывшими соратниками
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС Росс...
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным&...
21 июля 2021, 05:15
День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского ...
21 июля 2021, 01:35
"Ещё одна подделка": Иностранные "эксперты" оценили новый русский...
21 июля 2021, 02:25
«На принципиально новом качественном уровне»: чем уникален российский однодвигательны...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2021, 14:25
"Всё советское дерьмо разорено, и это правильно": украинский эксперт перешёл черту в прямом эфире
17 июля 2021, 16:55
Прибалты сорвались после статьи Путина: Эстонцы планируют бежать из страны (Романов Роман)
18 июля 2021, 16:45
Гордон назвал имена преемников Путина, но даже на украинском ТВ ему не дали договорить
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
18 июля 2021, 16:45
Помогите, пожалуйста: Что означает повестка СБУ для Шойгу? Версия Мардана
19 июля 2021, 07:25
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
20 июля 2021, 02:40
"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул патруль США в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.