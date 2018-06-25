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Начбой Сухопутных войск России: Украина развалила харьковскую школу танкостроения

25 июня 2018, 11:54  •  144 • В России

Команды стран НАТО четвертый год игнорируют приглашение Минобороны России участвовать в ежегодном Международном конкурсе "Танковый биатлон", заявил накануне стартов Армейских международных игр – 2018 начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майор Роман Бинюков.

"К нам не приезжают и к себе российскую команду не приглашают. Хотя международный успех нашего "Танкового биатлона" все-таки вынудил наших коллег из НАТО провести подобный конкурс на одном из полигонов бундесвера. Но судя по публикациям в прессе, этот конкурс не вызвал большого интереса у общественности и не стал популярным среди танкистов. В нем приняло участие всего 8 стран, одной из которых была Украина.

По сравнению с российским конкурсом условия проведения натовских соревнований не отличаются состязательностью и спортивным духом. Зато чувствуется антироссийский подтекст: даже в ходе выполнения огневых задач натовские экипажи тренируются стрелять не по мишеням, а по старой технике советского производства", - рассказал Бирюков.

Начбой Сухопутных войск России отметил, что украинцы выступают на новом танке, который позволяет занять им лишь последнее место.

"Многочисленные отказы в ходе соревнований системы управления огнем, механизмов стабилизации и заряжания пушки танка Т-84 "Оплот" и другие "детские болезни" украинского танка вызывали только чувство разочарования за знаменитую когда-то харьковскую школу танкостроения, создавшую лучший танк Великой Отечественной войны, знаменитый Т-34", - отметил представитель Минобороны России.

Напомним, 28 июля на территории семи государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России – стартуют Армейские международные игры – 2018, которые объединяют в себе конкурсы: "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", "Снайперский рубеж", "Чистое небо", "Отличник войсковой разведки" и "Мастера артиллерийского огня". Каждый из них является элементом плановой боевой подготовки армии России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Индии, Армении, Киргизии и Сербии.

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