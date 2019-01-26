Начавшийся со звонка Пенса переворот в Венесуэле планировался США заранее – Wall Street Journal

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" Венесуэлы после того, как получил звонок вице-президента США Майкла Пенса, заверившего его в поддержке Вашингтона. Это привело в действие планировавшийся несколько недель план, пишет в пятницу американская газета The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, ночью Хуану Гуайдо позвонил по телефону вице-президент Майкл Пенс, который пообещал, что США поддержат его, если он попытается захватить власть у Николаса Мадуро под предлогом одного из положений конституции Венесуэлы. После этого лидер оппозиции объявил себя исполняющим обязанности президента, пишет издание.

Звонок Пенса привел в движение план, который в тайне разрабатывался несколько недель. План предусматривает признание Хуана Гуайдо Вашингтоном и союзниками США временным президентом республики. Перед этим имели место переговоры между официальными лицами США, их союзниками, а также законодателями и ключевыми представителями венесуэльской оппозиции, в том числе с самим Хуаном Гуайдо, отмечает издание.

Хотя у некоторых американских госслужащих были имелись опасения о том, что такой план может привести к нестабильности в регионе и поставить дипломатов США в Каракасе под угрозу, Белый дом все же решил рискнуть, пишет издание.

Напомним, в минувшую среду Хуан Гуайдо провозгласил себя "временным президентом" Венесуэлы. США немедленно поддержали самозванца, следом подключились их союзники. Сегодня стало известно, что под давлением Белого дома Британия отказалась вернуть Мадуро $1,2 миллиарда золотом, на которые тот рассчитывал в обстановке американской экономической блокады и санкций.