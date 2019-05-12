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Начавший зачистку Харькова от "декоммунизаторов" Кернес поблагодарил горожан за поддержку

12 мая 2019, 20:39  •  45 • Политика
Мэр Харькова Геннадий Кернес, начавший фактически зачистку города от последствий "декоммунизации", поблагодарил жителей за поддержку петиции о возвращении проспекту генерала Григоренко имени маршала Жукова, а также о сносе армейской палатки ветеранов "АТО", находившейся на площади Свободы.
"Спасибо всем вам, кто поддержал петиции. Рад, что наши мнения совпадают", - заявил мэр. По его словам, он работает в рамках закона и полномочий органов местного самоуправления, под которые подпадают оба вопроса - и о палатке на площади Свободы, и о возвращении городскому проспекту имени маршала Жукова.
Кернес подчеркнул, что оба вопроса будут рассмотрены городским советом в ближайшее время.
Кроме того, мэр Харькова ответил и на угрозы главы Института национальной памяти Украины Вятровича. Ранее тот пригрозил Кернесу тюрьмой за отмену "декоммунизации" проспекта имени маршала Жукова.
"Проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено Раду, на местах старались ОГА. Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличаться от вашей", - подчеркнул Кернес. Последние выборы президента показали, что люди умеют настоять на своем, добавил мэр.

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