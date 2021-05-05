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Начато расследование: Испытания американской ракеты Minuteman III провалились

05 мая 2021, 17:50  •  164 • Политика
США потерпели неудачу в ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Причины не сообщаются, известно лишь, что начато расследование.
Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III прошло неудачно, сообщают ВВС страны. Ведется расследование причин.
Испытания ракеты проходили на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния. Согласно официальным данным, целю испытаний была оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.
Командование глобальных ударов ВВС США, уточняется в сообщении, оценивает возможность переноса тестового пуска. США проводили испытание МБР Minuteman III в феврале на той же авиабазе.

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