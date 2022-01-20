|
Начать "войну под сурдинку": В Кремле остудили "горячие головы" США и Украины
20 января 2022, 13:15 • 122 • Политика
В Кремле остудили "горячие головы" США и Украины. В ответ на очередные угрозы президента США Джо Байдена в адрес России, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заговорил о "войне под сурдинку", которую могут начать на Украине.
В целом же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание прессы на то, что заявления с угрозами в адрес нашей страны, а также и предупреждения, что Москве за некие гипотетические действия придётся заплатить "тяжёлую цену", звучат ежедневно. Причём, как от экспертов среднего уровня, так и от высшего руководства государства.
Новость дополняется.
Подпишитесь на нас
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 января 2022, 20:00
|
19 января 2022, 18:00
|
15 января 2022, 01:45
|
15 января 2022, 19:15
|
14 января 2022, 01:15
|
14 января 2022, 04:45
|
17 января 2022, 05:40