Начать "войну под сурдинку": В Кремле остудили "горячие головы" США и Украины

В Кремле остудили "горячие головы" США и Украины. В ответ на очередные угрозы президента США Джо Байдена в адрес России, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заговорил о "войне под сурдинку", которую могут начать на Украине.

В целом же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание прессы на то, что заявления с угрозами в адрес нашей страны, а также и предупреждения, что Москве за некие гипотетические действия придётся заплатить "тяжёлую цену", звучат ежедневно. Причём, как от экспертов среднего уровня, так и от высшего руководства государства.

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