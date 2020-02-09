Начать мини ядерную войну: США проговорились, заявив о подлодке с новыми ракетами

Автор:

Цыганов Александр

"Появление на стратегических носителях зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте теперь уже воплощаются в изделиях", – заявил только что агентству РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы реагируем на это с большой тревогой", – подчеркнул он. Оговорившись, впрочем, что тревога вызвана не тем, "что мы видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность серьёзным образом обеспечена". А тем, что…

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил обеспокоинность нашего государства по поводу возможного применения США зарядов пониженной мощности в конфликтах. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Впрочем, об этом позже. А сначала – о причине такого заявления.

США в своём репертуаре

Причина стара, как… США. Штаты в обыденной, природной даже своей манере в очередной раз сперва придумали для себя опасность, затем слепили под неё доктрину, далее последовало решение вооружиться и, наконец, – выход на авансцену с новой угрозой.

Надо признать: американцы довольно последовательны. И очень быстры. Только что, можно сказать, – в феврале 2018 года в "Обзоре ядерной политики" (нечто вроде ядерной доктрины США) было заявлено о решении начать производство ядерных боевых частей индивидуального наведения малой мощности W76-2. Уже в феврале 2019 года первая боеголовка W76-2 была изготовлена на предприятии Pantex в Амарилло (штат Техас). На конец 2019 года планировалось начало поставок этих боеголовок на флот, причём к этому времени действительно было изготовлено около 50 таких изделий. И вот уже в конце декабря 2019 года первая атомная ракетная подводная лодка (ПЛАРБ) SSBN 734 Tennessee вышла на боевое дежурство, оснащённая по крайней мере частью ракет Trident II D-5 с боевой частью в виде W76-2.

О вбросе в ядерное противостояние в мире нового вида вооружений стало известно только что из публикации двух авторов, Уильяма Аркина и Ханса Кристенсена на веб-сайте Федерации американских учёных. Сегодня эту публикацию активно обсуждают. Прежде всего потому, что непонятно, зачем эта боеголовка мощностью всего в 5 килотонн была разработана. И против кого.

Но сначала немного предыстории.

Американская ПЛАРБ типа Ohio, к которому и принадлежит "Теннесси", оснащается 24 пусковыми установками для ракет Trident II D-5. Они, в свою очередь, могут нести до 8 боевых блоков двух типов: W76-1 мощностью 100 кт и W88 мощностью 475 кт. До сих пор этого считалось достаточно, чтобы поразить основные цели такого оружия – шахтные пусковые установки противника и его бункеры с управляющими и командными центрами. Поэтому у специалистов сразу возникли вопросы по поводу истинных целей для боеголовок мощностью 5 кт, заведомо непригодных для войны против указанных целей, – а ведь именно они являются ключевыми для победы или поражения в мировом термоядерном конфликте.

Если тут уместна аналогия с артиллерией, то это равно тому, чтобы в гаубицу калибром 152 мм отправлять для выстрела заряд картечи.

В конце декабря 2019 года первая атомная ракетная подводная лодка (ПЛАРБ) SSBN 734 Tennessee вышла на боевое дежурство, оснащённая по крайней мере частью ракет Trident II D-5 с боевой частью в виде W76-2. Фото: U.S. Navy / Globallookpress

Разумеется, специалисты уверенно указывают, что все ракеты на АПЛ малые боеголовки не получат. Максимум – одну-две. Тогда вопросов ещё больше. Ну, понятно, что "основными" ракетами лодка пальнёт по обозначенным стратегическим целям. А "мелочью" по каким? По казармам пограничников? По позициям "Искандеров"? По городам? Так ничего больше райцентра такая головка и не снесёт…

Невнятные пояснения

Итак, главное. В термоядерном конфликте нужны боеголовки, способные уничтожать защищённые стратегические цели. Для этого и делаются подводные носители межконтинентальных ракет. Если же начать войну с удара 5 килотоннами по неизвестно чему, то это будет означать лишь раскрытие положения подлодки и, следовательно, её немедленное уничтожение. Значит, боеголовка W76-2 нужна для чего-то ещё.

Американцы высказываются по этому вопросу настолько невнятно, что возникает подозрение, будет они сами не знают, для чего им нужные боеголовки уменьшенной мощности. Официально от министерства обороны США звучала версия, что подобное оружие позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не даст ей "использовать свой потенциал тактического ядерного оружия".

Непонятно. Предположим, Россия сошла с ума и захотела использовать тактическое ядерное оружие. Но это, как следует из его природы, оружие поля боя. Ударить, например, по базе ПРО в Польше и Румынии. Или по авиабазам в Европе, чтобы стратегические бомбардировщики уничтожить. И что? В ответ Штаты раскрывают позицию своих ПЛАРБ и с межконтинентальной дальности лупят… по чему? Тоже по позициям ПРО/ПВО? Или по местам пусков русских ракет, с которых "Искандеры" давно уже сбежали, весело, по обыкновению, хохоча? Глупо.

Миротворцы… с бомбой за пазухой

Далее Пентагон и Белый дом надевают на себя голубую тогу миротворцев. Дескать, ядерное оружие малой мощности предоставляет США более гибкое средство сдерживания. Потому что, как и указано в документе 2018 года с изложением ядерной доктрины Штатов, его наличие "позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным". Тоже полная невнятица. Скорее всего, если попытаться её всё же расшифровать, американская администрация рассчитывает, что вероятный противник рассуждает в таком духе: а применю-ка я тактическое ядерное оружие, а Вашингтон, чтобы не доводить дело до полномасштабной ядерной войны, свои стратегические ракеты задействовать побоится. Ура! И тут Штаты устраивают врагу облом-с! – у них тоже есть тактические боеголовки малой мощности! И – никакой эскалации.

Запуск ракет Trident II. Фото: U.S. Navy / Globallookpress

Но если это так – а это так, судя по публикациям в американской прессе, – то тут как раз военные и политические стратеги США выдают именно свой замысел. Как раз применение – и первыми, первыми! – ядерных боеголовок малой мощности даёт надежду, что противник поопасается в ответ устроить самоубийственную в конечном счёте контратаку всею мощью своих ядерных сил. В самом деле: тут ведь ерунда, чисто военная мелочь – чтобы не увеличивать своих потерь, раздолбали ваш опорный пункт. Ну, дело-то житейское, военное, ни одного гражданского не пострадало. Вы же не хотите из-за такой мелочи всё человечество уничтожить?

Против кого такая торопливость?

То, что это означает – или будет означать в плохом случае – на деле, полноценно разъяснил российский МИД. Было сказано, что новые образцы ядерного вооружения пониженной мощности только больше угрожают стратегической безопасности. По той простой причине, что само появление и принятие на вооружение подобных боеприпасов в первую очередь понижает порог применения ядерного оружия. Оно начинает казаться именно "мелочью", этакой тактической штучкой, вроде какого-нибудь мощного ОДАБа. Скажем, выкуривали мы талибов из ущелий Торы-Боры при помощи сверхмощного неядерного боеприпаса – не помогло. А ядерная боеголовка может помочь. Почему нет, особенно если её мощность чуть ли не меньше?

Вот тут, пожалуй, и появляется тот реальный ответ на все эти недоумения, который и дали американские авторы публикации. Скорее всего, по их мнению, такие заряды предназначены именно для третьих стран. Слишком сильных для покорения их конвенциональной силой, но в то же время не способных отбиться от ядерных средств поражения. То есть страны имеются в виду, которые находятся перед ядерным порогом или недалеко за него зашли. Северная Корея или Иран, например.

Что же, вот эта логика действительно понятна. Сдерживание применения тактического оружия Россиею – это, конечно, для отвода глаз версия. Во-первых, это русские. Они непредсказуемы. В ответ на лёгкий, "мягкий" удар вполне могут спеть любимую песенку про "горит и плавится земля, где был раньше город Вашингтон". Во-вторых, у них тоже есть ядерная доктрина. И она как раз предусматривает ответно-встречное применение всего ядерного потенциала, чтобы у агрессора не осталось ни ракет, ни кнопок, ни пальцев, чтобы ударить вторично. Наконец, в-третьих, Москва устами высших лиц государства не раз заявляла, что любой вид ядерного нападения на себя и своих союзников рассматривает как начало неограниченного ядерного конфликта. После чего смотри пункты первый и второй.

Появление и принятие США на вооружение подлодок ядерным оружием малой мощности понижает порог применения ядерного оружия. Фото: U.S. Navy / Globallookpress

А вот обнаглевший Иран с помощью маломощных боеголовок лишить его атомной промышленности – это задача вполне посильная и на первый взгляд представляющаяся малоопасной. Если Россия не вмешается – а с чего бы ей? – то Иран, получив несколько весьма болезненных ядерных ударов, должен будет капитулировать.

Но в любом случае США сделали ещё один и очень опасный шаг к одной глубокой пропасти для всего человечества. "Это отражает то, что США реально понижают ядерный порог и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне", – как констатировал замминистра Рябков. И точнее не скажешь!