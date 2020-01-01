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Начался транзит газа через Украину по новому контракту
01 января 2020, 13:39 • 146 • Украина
ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
РИА Новости
«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту», — говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.
Отмечается, что ГТС работает в штатном режиме.
Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон написал в своём Facebook, что все номинации по транзиту в рамках нового договора были проработаны.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.
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