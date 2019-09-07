Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский назвал сроки обмена заключенными, скромно "забыв" про пленно...
В России наступил день тишины перед выборами 8 сентября
Жириновский: Осенью начинается не только учебный год, но и политический сезон
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы &qu...
Главная / В России

Начался обмен задержанными с Украиной

07 сентября 2019, 11:24  •  148 • В России

Около 9 утра практически одновременно колонны в сопровождении машин полиции выехали из московского следственного изолятора «Лефортово» и санатория под Киевом. В эти места свозили людей, утвержденных в списках. Долгожданный процесс наконец начался.

Автобусы с людьми одновременно выехали из московского СИЗО «Лефортово» и санатория под Киевом

Ему предшествовали долгие и изнурительные переговоры, в ходе которых согласовывались лица, которые будут участвовать в обмене. Официальные списки пока не публиковались.

Обмен пленными наконец начался

Однако от моих источников известно, что из России уедут задержанные в Керченском проливе моряки, плюс еще 10-12 человек, среди которых, возможно, будет «режиссер»-террорист Олег Сенцов, а также воевавшие в Чечне нацисты Клых и Карпюк. В Россию же, по имеющемуся у меня списку, должны приехать 35 человек. Среди них только 12 человек — граждане России.

Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2 на фоне сообщений о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной.

Долгожданный процесс наконец начался

Накануне обмена произошел скандал. Украинская сторона неожиданно сняла с обмена одного из россиян — Руслана Гаджиева. В августе в процессе подготовки к обмену он признал вину и был в ускоренном порядке осужден на 15 лет. Написал прошение о помиловании, но в последний момент узнал, что с обмена его сняли.

Вещи уложены

Наших обменяют на украинских моряков

В Россию возвращаются примерно 35 человек

Обмен заключенными между Россией и Украиной.

Вереница машин покидает СИЗО "Лефортово" на фоне сообщений о готовящемся обмене пленными между Россией и Украиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



148
Источник
Похожие новости
06 сентября 2019, 15:54
Список Ланового против списка Навального: За чьих голосовать или думать самим?
06 сентября 2019, 15:54
«Я впервые слышу об этой переписке, это точно не мое!». «КП» нашла девушку, которую «подставили» следователи по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе
06 сентября 2019, 20:39
«Объявлен в розыск»: суд заочно арестовал основателя «Рольфа» по делу о незаконном выводе 4 млрд рублей
07 сентября 2019, 11:24
Жириновский: Осенью начинается не только учебный год, но и политический сезон
07 сентября 2019, 11:24
Начался обмен задержанными с Украиной
06 сентября 2019, 17:24
«Требуют достаточно квалифицированного труда»: в России назвали отрасли с наибольшим числом высокооплачиваемых вакансий
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2019, 06:39
Сотни пациентов - и третья жертва: Американские штаты захватывает загадочная вейп-бол...
07 сентября 2019, 06:39
Насилие, однополый секс и наркотики: тайная жизнь Дарьи Навальной (Руслан Осташко)
07 сентября 2019, 03:24
"Потому что Путин - мужик": Президент России поддержал пережившую нападение...
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
05 сентября 2019, 02:39
Остановить эскалацию: Киев зовет Россию в Донбасс
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее призыва вернуть Крым Украине
05 сентября 2019, 05:54
"Созданное из ничего государство с выдуманным языком": Израильский дипломат - об Украине
06 сентября 2019, 17:39
"Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа": Русские пользователи поддержали санкции за вандализм
02 сентября 2019, 09:24
«Самый мощный в мире»: какими характеристиками будет обладать новый российский ракетный двигатель РД-171МВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.