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Начался массированный обстрел Степанакерта: В городе сработала воздушная тревога
24 октября 2020, 00:25 • 47 • Политика
Власти Армении сообщили о включении воздушной тревоги в Степанакерте и бомбардировке города Мартуни. "Начался массированный обстрел", - уточняет военкор Семён Пегов.
В Нагорном Карабахе начался массированный обстрел города Степанакерта, сообщает военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Включение воздушной тревоги подтвердили власти Армении.
По официальной информации, система предупреждения об атаке с воздуха сработала в городах Степанакерт и Мартуни. Города подвергаются бомбардировке со стороны вооружённых сил Азербайджана.
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